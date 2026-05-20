Avrupa Ligi finali canlı şifresiz izle: Freiburg-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oluyor. Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, İstanbul oynanacak dev finalde karşı karşıya gelecek. Aston Villa, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alarak 21 puanla ligi averajla ikinci sırada tamamladı. Freiburg ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 17 puan toplayarak ligi 7. sırada noktaladı. Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Freiburg-Aston Villa maçının canlı izle bilgisi taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Freiburg-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi finali Freiburg-Aston Villa maçı TRT 1 izle ekranı...
Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak kritik mücadele, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. Freiburg, kulüp tarihindeki ilk Avrupa finaline çıkarken Aston Villa ise uzun yıllar sonra Avrupa'da kupa kazanma hedefiyle sahaya çıkacak.
FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Freiburg - Aston Villa Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs 2026 Çarşamba bu akşam saat 22:00'de oynanacak
FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak olan Avrupa Ligi finali TRT 1 ekranlarından canlı şifresiz yayınlanacak.
FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI CANLI İZLE
ASTON VILLA'NIN FİNAL MACERASI
Aston Villa, bu sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 21 puanla, Lyon'un ardından averajla ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda Lille'i 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Unai Emery'nin takımı, çeyrek finalde Bologna'yı 3-1 ve 4-0'lık skorlarla eledi. Yarı final ilk maçında Nottingham Forest'a 1-0 kaybeden Aston Villa, rövanşta rakibini 4-0'lık skorla yenerek adını finale yazdırdı.
Birmingham temsilcisi, ayrıca lig aşamasında Fenerbahçe ile İstanbul’da karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde 28 gol kaydeden İngiliz ekibi, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
FREIBURG'UN FİNAL SERÜVENİ
Lig aşamasını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Freiburg, elde ettiği 17 puanla 7. basamakta yer aldı. Son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Genk'i rövanşta 5-1'lik skorla eleyen Alman ekibi, çeyrek finalde Celta Vigo'yu 3-0 ve 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki ilk müsabakada 2-1 kaybettiği Braga'yı ikinci maçta 3-1 mağlup eden Julian Schuster'in öğrencileri, finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde rakip ağlara 25 gol atan Freiburg, kalesinde 10 gol gördü.
AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş Park'ta ilk kez bir UEFA Avrupa Ligi finali oynanacak. Yaklaşık 43 bin kişilik stadyum, daha önce 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptı. Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos 2019 tarihinde oynanan ve normal süresi ile uzatma dakikaları 2-2 sona eren müsabakayı Liverpool, seri penaltı atışları sonucunda 5-4 kazandı.
FREİBURG İLK 11'İ
Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic.
ASTON VİLLA'NIN İLK 11'İ
Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins.