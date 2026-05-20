Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi finali Freiburg-Aston Villa maçı TRT 1 şifresiz canlı izle

        Avrupa Ligi finali canlı şifresiz izle: Freiburg-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oluyor. Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, İstanbul oynanacak dev finalde karşı karşıya gelecek. Aston Villa, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alarak 21 puanla ligi averajla ikinci sırada tamamladı. Freiburg ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 17 puan toplayarak ligi 7. sırada noktaladı. Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Freiburg-Aston Villa maçının canlı izle bilgisi taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Freiburg-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi finali Freiburg-Aston Villa maçı TRT 1 izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 21:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Freiburg-Aston Villa maçı TRT 1 izle... Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde kupa sahibini buluyor. Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak kritik mücadele, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma öncesi Avrupa Ligi finali maç saati, yayın bilgileri merak konusu oldu. Freiburg, kulüp tarihindeki ilk Avrupa finaline çıkarken Aston Villa ise uzun yıllar sonra Avrupa’da kupa kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi finali TRT 1 şifresiz canlı izle linki...

        2

        FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Freiburg - Aston Villa Avrupa Ligi final maçı 20 Mayıs 2026 Çarşamba bu akşam saat 22:00'de oynanacak

        3

        FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

        İstanbul Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak olan Avrupa Ligi finali TRT 1 ekranlarından canlı şifresiz yayınlanacak.

        4

        FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI CANLI İZLE

        Maç saati yaklaştıkça "Freiburg - Aston Villa maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Aşağıdaki link üzerinden Freiburg - Aston Villa maçını canlı şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ASTON VILLA'NIN FİNAL MACERASI

        Aston Villa, bu sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 21 puanla, Lyon'un ardından averajla ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda Lille'i 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan Unai Emery'nin takımı, çeyrek finalde Bologna'yı 3-1 ve 4-0'lık skorlarla eledi. Yarı final ilk maçında Nottingham Forest'a 1-0 kaybeden Aston Villa, rövanşta rakibini 4-0'lık skorla yenerek adını finale yazdırdı.

        Birmingham temsilcisi, ayrıca lig aşamasında Fenerbahçe ile İstanbul’da karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        Bu sezon Avrupa Ligi'nde 28 gol kaydeden İngiliz ekibi, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

        6

        FREIBURG'UN FİNAL SERÜVENİ

        Lig aşamasını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Freiburg, elde ettiği 17 puanla 7. basamakta yer aldı. Son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Genk'i rövanşta 5-1'lik skorla eleyen Alman ekibi, çeyrek finalde Celta Vigo'yu 3-0 ve 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki ilk müsabakada 2-1 kaybettiği Braga'yı ikinci maçta 3-1 mağlup eden Julian Schuster'in öğrencileri, finalde mücadele etmeye hak kazandı.

        Bu sezon Avrupa Ligi'nde rakip ağlara 25 gol atan Freiburg, kalesinde 10 gol gördü.

        7

        AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

        Beşiktaş Park'ta ilk kez bir UEFA Avrupa Ligi finali oynanacak. Yaklaşık 43 bin kişilik stadyum, daha önce 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptı. Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos 2019 tarihinde oynanan ve normal süresi ile uzatma dakikaları 2-2 sona eren müsabakayı Liverpool, seri penaltı atışları sonucunda 5-4 kazandı.

        8

        FREİBURG İLK 11'İ

        Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic.

        ASTON VİLLA'NIN İLK 11'İ

        Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bergüzar Korel: Ağlıyordum derken yalan değildi!

        4 ayda 20 kilo veren ünlü oyuncu, Bergüzar Korel spor yaptığı anları paylaştı. Korel, "Ağlıyordum derken yalan değildi!" dedi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor