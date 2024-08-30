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        Haberler Bilgi Spor Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle: 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta?

        Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle: 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izle linki

        Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil edecek. UEFA tarafından 30 Ağustos Cuma bugün yapılacak kura çekimi ile Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Kura öncesi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş muhtemel rakipleri ve kura torbaları futbolseverlerin gündeminde. Peki 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın izleme linki…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:21
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        UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle linki için araştırmalar sıklaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve torbaları belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Temsilcilerimizin lig aşamasındaki rakiplerinin kim olacağını merak eden futbolseverler ‘’UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle kanalı ve saati...

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        AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos 2024 Cuma günü yani bugün saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

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        AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        Kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden (uefa.tv) canlı olarak yayınlanacak.

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        AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNKİ

        https://www.uefa.tv/

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        AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

        Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.

        Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.

        Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.

        Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.

        Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.

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        MUHTEMEL KURA TORBALARI BELLİ OLDU

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri ve torbaları belli oldu.

        1.Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Frankurt, Lazio, Tottenham, Real Sociedad

        2.Torba: AZ Alkmaar, Braga/Rapid Wien, Olympiacos, Prag/Lille, Lyon, PAOK, LASK/FCSB, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv

        3.Torba: Ferencvaros/Borac Banja Luka, Dinamo Zagreb, Galatasaray, Molde/Elfsborg, Plzen/Hearts, Crvena Zvezda/ BodoGlimt, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets

        4.Torba: Bratislava/Midtjylland, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, APOEL/RFS, Anderlect/Minsk, Twente, Beşiktaş

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        8'ER MAÇ OYNANACAK

        Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

        SON 12 SIRA VEDA EDECEK

        Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

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        AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

        İlk maç 25-26 Eylül tarihinde, son maç ise 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

        1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

        2. Hafta: 3 Ekim 2024

        3. Hafta: 24 Ekim 2024

        4. Hafta: 7 Kasım 2024

        5. Hafta: 28 Kasım 2024

        6. Hafta: 12 Aralık 2024

        7. Hafta: 23 Ocak 2025

        8. Hafta: 30 Ocak 2025

        Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

        Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

        Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

        Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

        Final: 21 Mayıs 2025

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