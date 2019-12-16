Türkiye'den sadece Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi bugün gerçekleşiyor.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Medipol Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seribaşı olarak girecek.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:

Seribaşılar: Medipol Başakşehir, Ajax (Hollanda),Arsenal (İngiltere),Basel (İsviçre),Benfica (Portekiz),Braga (Portekiz),Celtic (İskoçya),Espanyol (İspanya),Gent (Belçika),Inter (İtalya),LASK (Avusturya),Malmö (İsveç),Manchester United (İngiltere),Porto (Portekiz),Salzburg (Avusturya),Sevilla (İspanya)

Seribaşı olmayanlar: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi),AZ Alkmaar (Hollanda),Bayer Leverkusen (Almanya),Cluj (Romanya),Club Brugge (Belçika),Kopenhag (Danimarka),Eintracht Frankfurt (Almanya),Getafe (İspanya),Ludogorets (Bulgaristan),Olympiakos (Yunanistan),Glasgow Rangers (İskoçya),Roma (İtalya),Shakhtar Donetsk (Ukrayna),Sporting Lizbon (Portekiz),Wolfsburg (Almanya),Wolverhampton (İngiltere)

SON 32 TURUNDA MAÇLAR NE ZAMAN?

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.