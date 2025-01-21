Avrupa Ligi 7. Hafta maç programı: Bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, 21 Ocak Salı, 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılış maçında temsilcimiz Galatasaray sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Haftanın fikstürü futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bu hafta Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi 7. Hafta maç programı 2025…
UEFA Avrupa Ligi 7. Hafta maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 7. hafta heyecanı, 21-22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler FB, BJK, GS maç saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, bu hafta Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 7. Hafta Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 7. HAFTA HEYECANI YAŞANIYOR!
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında 7. haftanın perdesi, Galatasaray ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev arasında saat 18.30'da başlayacak müsabakayla açılacak.
Organizasyonda Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba günü İspanya'nın Athletic Bilbao takımını, Fenerbahçe ise 23 Ocak Perşembe günü Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek.
BU HAFTA AVRUPA LİGİ’NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
21 Ocak Salı:
18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna) TRT 1
22 Ocak Çarşamba:
18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao (İspanya) TRT 1
23 Ocak Perşembe:
20.45 Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya)
20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa) TRT 1
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda)
20.45 Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)
23.00 PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya)
23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda)
23.00 Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa)
AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.
TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.