Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başlıyor.
Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağında yarın, 6 Ağustos Çarşamba ve 7 Ağustos Perşembe günü 13 maç yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
İlk maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
6 Ağustos Çarşamba:
20.00 RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda)
7 Ağustos Perşembe:
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)
19.00 Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)
19.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)
19.30 CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)
20.00 Hacken (İsveç) - Brann (Norveç)
20.30 PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)
21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.30 FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)
21.30 Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)