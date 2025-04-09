Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla yaşanacak. Çeyrek finalde rövanşlar ise 17 Nisan Perşembe günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.45 Bodo/Glimt - Lazio22.00 Lyon - Manchester United22.00 Rangers - Athletic Bilbao22.00 Tottenham - Eintracht Frankfurt