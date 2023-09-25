Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.304,83 %3,30
        DOLAR 27,2127 %0,26
        EURO 28,8231 %-0,38
        ALTIN 1.677,75 %-0,15
        FAİZ 23,51 %0,38
        GÜMÜŞ GRAM 20,21 %-1,78
        BITCOIN 26.239,00 %-1,00
        GBP/TRY 33,2257 %-0,12
        EUR/USD 1,0587 %-0,57
        BRENT 92,90 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 2.743,33 %-0,14
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Lagarde: Enflasyon uzun süre yüksek kalacak - İş-Yaşam Haberleri

        Lagarde: Enflasyon uzun süre yüksek kalacak

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun gerilemeye devam ettiğini ancak halen çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Enflasyon uzun süre yüksek kalacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lagarde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin Parasal Diyalog başlıklı oturumunda konuştu.

        ECB'nin son toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı alındığını anımsatan Lagarde, faiz oranlarının yeterince uzun bir süre mevcut seviyelerde sürdürülmesi halinde enflasyon hedefinin yakalanabileceğini belirtti.

        Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin bu yılın ilk yarısında durgunlaştığını, ihracattaki gerileme ve sıkı finansman koşullarının büyümeyi yavaşlattığını hatırlatarak, düşen enflasyon, artan ücretler ve güçlü iş gücü piyasasının desteğiyle tüketici harcamaları ve reel gelirlerdeki artışın ekonomik büyümeyi artırmasını beklediğini ifade etti.

        REKLAM

        Son tahminlerinde enflasyonist baskıların azalmasının ve enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar hedefe ulaşmasının öngörüldüğünü vurgulayan Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2023'te yüzde 5,6, 2024'te yüzde 3,2 ve 2025'te yüzde 2,1 olarak tahmin edildiğini söyledi.

        Lagarde, "Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize dönmesini sağlamakta kararlıyız. Enflasyon gerilemeye devam ediyor ancak yine de çok uzun süre yüksek kalması bekleniyor" diye konuştu.

        ECB'nin faiz oranlarını gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde tutacağına işaret eden Lagarde, faiz kararının gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyonun temel dinamikleri ve görünümüne ilişkin verilere dayalı olacağını anlattı.

        Lagarde, Avrupa'da hükümetlerin orta vadeli enflasyonist baskıları artırmamak için enerji krizi hafifledikçe verilen destek tedbirlerini geri almaları, maliye politikalarını daha verimli hale getirmeleri ve yüksek kamu borcunu düşürecek adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

        ECB, 14 Eylül’de 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizini yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75'e yükseltme kararı almıştı.

        Bu artışla birlikte ECB'nin mevduat ve refinansman faizleri 1999'dan, marjinal fonlanma faizi de 2001'den bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

        Piyasalar, bundan sonra ECB'nin faiz artırım döngüsünün bitmiş olabileceği beklentisine girmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        İntikam vahşeti! Hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü
        İntikam vahşeti! Hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?