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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen, İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya'da liglerin sonuna yaklaşırken Napoli şampiyonluğunu ilan etti. Diğer liglerde ise zirve yarışı sürüyor

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
AA

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İtalya'da Napoli 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşırken, İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

BUNDESLIGA'DA ZİRVE YARIŞINDA HEYECAN DOZAJI YÜKSELDİ

Ligde, son haftalardaki performanslarıyla Bayern Münih ile Borussia Dortmund, şampiyonluk yarışında diğer rakiplerinin önüne geçti.

Ligin 31. haftasında, lider Bayern Münih, Serge Gnabry ve Leroy Sane'nin golleriyle konuk olduğu Werder Bremen'i 2-1 mağlup ederek üst üste 11. kez şampiyonluğa ulaşmak adına iddiasını gösterdi.

Geçen hafta Bochum ile berabere kalarak zirvedeki yerini kaybeden Borussia Dortmund ise konuk ettiği Wolfsburg'u Karim Adeyemi (2), Jude Bellingham (2), Sebastien Haller ve Donyell Malen'in ağları sarsmasının ardından 6-0'la geçti ve şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.

Son 3 haftasına girilen ligde Bayern Münih, sırasıyla Schalke 04 (evinde), Leipzig (evinde) ve Köln (deplasmanda) ile karşılaşacak. Borussia Dortmund ise Borussia Mönchengladbach (evinde), Augsburg (deplasmanda) ve Mainz 05 (evinde) ile maçlara çıkacak.

Sezonun istikrarlı takımlarından Union Berlin, Augsburg deplasmanında 1-0 kaybetti. Leipzig ise konuk olduğu Freiburg'u aynı skorla yendi.

Bundesliga'da 65 puanlı Bayern Münih'i, 64 puanlı Borussia Dortmund, 57 puanlı Leipzig ve 56 puanlı takımlar Union Berlin ve Freiburg takip etti.

LİDER MANCHESTER CİTY, BİR HAFTADA İKİ KEZ KAZANDI

İngiltere Premier Lig'de hafta sonu maçlarının yanı sıra ertelenen lig müsabakaları, hafta içi oynandı.

Hafta içi erteleme maçında konuk ettiği West Ham United'ı 3-0'la geçen lider Manchester City, hafta sonu ise ağırladığı Leeds United'ı İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-1 yenerek peş peşe 3. kez şampiyonluk yolunda avantajını korudu.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirvedeki yerini kaybeden Arsenal ise konuk olduğu sezonun istikrarlı takımlarından Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi kotası için mücadele eden Manchester United, deplasmanda West Ham United'a 1-0 kaybetti. Liverpool ise ağırladığı Brentford'u Muhammed Salah'ın tek golüyle yenerek art arda 6. lig maçından zaferle ayrıldı.

Ligin 35. haftasında, bir maçı eksik 82 puanlı Manchester City, zirvedeki yerini korudu. Manchester kentinin mavi formalı ekibini, 81 puanlı Arsenal, 65 puanlı Newcastle United (bir maçı eksik), 63 puanlı Manchester United (bir maçı eksik) ve 62 puanlı Liverpool izledi.

BARCELONA ŞAMPİYONLUKTA SON VİRAJA GİRDİ

İspanya futbolunda, Kral Kupası finali nedeniyle lig maçları hafta içi oynandı.

Lider Barcelona, konuk ettiği Osasuna'yı tek golle yenerek şampiyonluk için geri sayıma başladı.

Kral Kupası finalinde Osasuna'yı 2-1 mağlup ederek zirveye çıkan Real Madrid, lig maçında deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 kaybetti ve şampiyonluk yarışından koptu. Atletico Madrid ise konuk ettiği Cadiz'i 5-1 yenerek ligde 3'te 3 yaptı ve Real Madrid'i geride bırakarak ikinciliğe yükseldi.

Ligin 34. haftasında, 14 Mayıs'ta oynanacak Katalan derbisinde, deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak Barcelona, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Katalan temsilcisi, rakipleri Atletico Madrid ve Real Madrid'in olası puan kayıplarında yine şampiyon olabilecek.

La Liga'nın 33. haftasının ardından 82 puanlı Barcelona'yı, Atletico Madrid 13, Real Madrid 14, Real Sociedad ise 21 puan geriden takip etti.

SERİE A'DA NAPOLİ, 33 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

Lig maçlarına hafta içi ve hafta sonu devam edilen Serie A'da, Napoli, 33 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti. Deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak hafta içi şampiyonluğunu ilan eden Napoli, hafta sonu ise ağırladığı Fiorentina'yı tek golle geçti.

Son haftaların formda ekibi Juventus, ilk maçında ağırladığı Lecce'yi 2-1, ikincisinde ise Atalanta'yı deplasmanda 2-0'la geçerek ikincilik koltuğuna oturdu.

Lazio ise hafta içi Sassuolo'yu 2-0'la geçmesine rağmen hafta sonu konuk olduğu Milan'a aynı skorla kaybetti.

Serie A'nın 34. haftasında, 83 puanla şampiyon Napoli'nin ardından ilk 4 arasında 66 puanlı Juventus, 64 puanlı Lazio ve 63 puanlı Inter yer aldı.

PSG ZİRVEYE EMİN ADIMLARLA GİDİYOR

Ligin 34. haftasında, lider PSG, Mbappe, Vitinha ve Fabian Ruiz'in ağları sarsmasıyla Troyes deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan Lens, konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 2-1'lik skorla yendi ve ikinci sıraya yerleşti.

78 puanlı PSG, son 4 haftaya en yakın takipçisi Lens'in 6 puan önünde girdi. Olimpik Marsilya 70 ve Monaco 64 puanla ilk 4 içinde kaldı.

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