Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Bundesliga'da 65 puanlı Bayern Münih'i, 64 puanlı Borussia Dortmund, 57 puanlı Leipzig ve 56 puanlı takımlar Union Berlin ve Freiburg takip etti.

Sezonun istikrarlı takımlarından Union Berlin, Augsburg deplasmanında 1-0 kaybetti. Leipzig ise konuk olduğu Freiburg'u aynı skorla yendi.

Son 3 haftasına girilen ligde Bayern Münih, sırasıyla Schalke 04 (evinde), Leipzig (evinde) ve Köln (deplasmanda) ile karşılaşacak. Borussia Dortmund ise Borussia Mönchengladbach (evinde), Augsburg (deplasmanda) ve Mainz 05 (evinde) ile maçlara çıkacak.

Geçen hafta Bochum ile berabere kalarak zirvedeki yerini kaybeden Borussia Dortmund ise konuk ettiği Wolfsburg'u Karim Adeyemi (2), Jude Bellingham (2), Sebastien Haller ve Donyell Malen'in ağları sarsmasının ardından 6-0'la geçti ve şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.

Ligin 31. haftasında, lider Bayern Münih, Serge Gnabry ve Leroy Sane'nin golleriyle konuk olduğu Werder Bremen'i 2-1 mağlup ederek üst üste 11. kez şampiyonluğa ulaşmak adına iddiasını gösterdi.

Ligde, son haftalardaki performanslarıyla Bayern Münih ile Borussia Dortmund, şampiyonluk yarışında diğer rakiplerinin önüne geçti.

Ligin 35. haftasında, bir maçı eksik 82 puanlı Manchester City, zirvedeki yerini korudu. Manchester kentinin mavi formalı ekibini, 81 puanlı Arsenal, 65 puanlı Newcastle United (bir maçı eksik), 63 puanlı Manchester United (bir maçı eksik) ve 62 puanlı Liverpool izledi.

Şampiyonlar Ligi kotası için mücadele eden Manchester United, deplasmanda West Ham United'a 1-0 kaybetti. Liverpool ise ağırladığı Brentford'u Muhammed Salah'ın tek golüyle yenerek art arda 6. lig maçından zaferle ayrıldı.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirvedeki yerini kaybeden Arsenal ise konuk olduğu sezonun istikrarlı takımlarından Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Hafta içi erteleme maçında konuk ettiği West Ham United'ı 3-0'la geçen lider Manchester City, hafta sonu ise ağırladığı Leeds United'ı İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-1 yenerek peş peşe 3. kez şampiyonluk yolunda avantajını korudu.

BARCELONA ŞAMPİYONLUKTA SON VİRAJA GİRDİ

İspanya futbolunda, Kral Kupası finali nedeniyle lig maçları hafta içi oynandı.

Lider Barcelona, konuk ettiği Osasuna'yı tek golle yenerek şampiyonluk için geri sayıma başladı.

Kral Kupası finalinde Osasuna'yı 2-1 mağlup ederek zirveye çıkan Real Madrid, lig maçında deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 kaybetti ve şampiyonluk yarışından koptu. Atletico Madrid ise konuk ettiği Cadiz'i 5-1 yenerek ligde 3'te 3 yaptı ve Real Madrid'i geride bırakarak ikinciliğe yükseldi.

Ligin 34. haftasında, 14 Mayıs'ta oynanacak Katalan derbisinde, deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak Barcelona, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Katalan temsilcisi, rakipleri Atletico Madrid ve Real Madrid'in olası puan kayıplarında yine şampiyon olabilecek.

La Liga'nın 33. haftasının ardından 82 puanlı Barcelona'yı, Atletico Madrid 13, Real Madrid 14, Real Sociedad ise 21 puan geriden takip etti.