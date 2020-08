Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı, dünya genelini kapsayan tatil, seyahat, otel yorumları, önerileri ve eleştirilerinin paylaşıldığı internet sitesinin ziyaretçileri arasında yaptığı, Travellers Choice 2020- Best of the Best anketinde ilk 25 plaj arasında yer aldı.