AP'de rüşvet operasyonu: Soruşturma genişliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Avrupa Parlamentosu hakkındaki yolsuzluk soruşturması genişliyor

Belçika polisi, Avrupa Parlamentosu Başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de adının karıştığı yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında yeni aramalar yaptı

Avrupa Parlamentosu hakkındaki yolsuzluk soruşturması genişliyor
AP'de rüşvet operasyonu: Soruşturma genişliyor
0:00 / 0:00
AA

Belçika polisi, Avrupa Parlamentosundaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, parlamentoda yeni aramalar yaptı. Ayrıca İtalya'da da bazı noktalarda aramalar yapıldığı açıklandı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, AP Başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de adının karıştığı yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmada, AP'de çalışan 10 kişinin bilgisayar sistemlerine erişimlerinin dondurulduğu, bunun, gerekli verilerin kaybolmasını engelleme amacı taşıdığı belirtildi.

Foto: AP
Foto: AP

Bu çerçevede AP'de bugün öğleden sonra aramalar yapıldığı, aramalarda amacın bu tür verileri ele geçirmek olduğu bildirildi.

Savcılık açıklamasında ayrıca dün İtalya'da da aramalar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, İtalya'daki aramalar hakkında detaylı bilgi yer almadı.

Belçika Savcılığının verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 noktada baskınlar ve aramalar gerçekleştirildi. Bunların 19'unun evlerde, birinin ise Avrupa Parlamentosundaki ofislerde yapılan aramalar olduğu kaydedildi.

YÜZ BİNLERCE AVRO BULUNDU

Aramalar sonucunda bir şüphelinin evinde 600 bin avro, Brüksel'deki bir otel odasında çanta içinde birkaç yüz bin avro ve bir AP milletvekilinin dairesinde 150 bin avro bulundu.

KAİLİ ÖN DURUŞMAYA ÇIKARILACAK

Şu ana kadar 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, Eva Kaili dahil 4 kişi tutuklandı. Diğer iki kişi serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler, çarşamba ön duruşmaya çıkarılacak.

Eva Kaili Brüksel'deki St. Gilles cezaevinde tutuluyor.

AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'nın Belçika'daki evinde de dün arama yapıldı.

Savcılık, her milletvekilinin milliyeti ve yaşadığı yere göre yasal süreç takip edildiğini, Belçikalı milletvekili Tarabella'nın evindeki aramada, yasa gereği AP Başkanı Roberta Metsola'nın da bulunduğu bilgisini paylaştı.

RÜŞVET İDDİASI

Belçika Federal Savcılığı, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını 9 Aralık'ta duyurmuştu.

Belçika polisinin, Eva Kaili ile 5 kişinin evlerinde yaptığı aramalarda yüksek miktarda nakit para, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde, Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmiş, Kaili dahil 4 kişinin "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaili ile AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (S&D) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu.

KATAR İDDİALARI REDDETTİ

Katar ise Avrupa Parlamentosunun bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Katar Avrupa Birliği Misyonundan yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin, asılsız olduğu ifade edilmişti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Scholz'dan savaş sonrası Rusya ile işbirliği sinyali
DÜNYA Scholz'dan savaş sonrası Rusya ile işbirliği sinyali
Zelenskiy'den Rusya'ya "Noel'de geri çekilme" çağrısı
DÜNYA Zelenskiy'den Rusya'ya "Noel'de geri çekilme" çağrısı
Hollanda'da Türk kökenli ilk belediye başkanı Huri Şahin görevine başladı
DÜNYA Hollanda'da Türk kökenli ilk belediye başkanı Şahin ...
ABD, İran'daki idamları "İranlı liderlerin kendi halkından korkması" olarak nitelendirdi
DÜNYA ABD'den İran'daki idamlara yönelik açıklama
Meksika’da havai fişek gösterisinde patlama: 12 yaralı
DÜNYA Meksika’da havai fişek gösterisinde patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkmenistan'a gidecek
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkmenistan'a gidecek
Son dakika haberi Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması
Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliği'ne kanlı paket gönderildi
DÜNYA Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliği'ne kanlı paket ...
İngiltere'de korkunç kaza: Çocuklar buz tutan göle düşerek öldü
DÜNYA İngiltere'de buz tutan göle düşen 3 çocuk öldü
AP'de rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Mal varlıkları donduruldu
DÜNYA AP'de rüşvet operasyonunda yeni gelişme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.