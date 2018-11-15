Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktası olabilecek bir karara imza atmaya hazırlanıyor. AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınan ve Strasbourg'da açıklanan taslak Türkiye raporunda, "Kopenhag kriterlerini yerine getirmekten çıktığı" gerekçesiyle, Ankara ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması istendi.

Katılım müzakerelerinin askıya alınması için Avrupa Komisyonu'nun bu konuda tavsiyede bulunması ve bu tavsiyenin AB üyesi devletlerin liderleri tarafından (AB Konseyi) onaylanması gerekiyor.

AP, geçen yıl kabul ettiği Türkiye raporunda, son anayasa değişikliğinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin resmen askıya alınmasını isteyeceği uyarısında bulunmuştu.

AP, kısaca Venedik Komisyonu olarak bilinen "Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu"nun anayasa değişikliği konusundaki görüş raporunu temel alarak, yürürlükteki başkanlık rejiminin "kuvvetler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmadığını", bunun da "Kopenhag siyasi kriterlerine aykırı olduğunu" savunuyor.

AB ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin tarım, hizmetler ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde modernize edilmesine kapının açık tutulması gerektiğinin belirtildiği belgede, vize muafiyetinin tüm kriterler karşılandığında mümkün olacağı vurgulandı

Kıbrıs sorunuyla ilgili paragrafın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin talepleri doğrultusunda şekillendirilmesi dikkat çekerken Türkiye'den adadan asker çekmesi ve Maraş'ı Birleşmiş Milletler'e devretmesi isteniyor.

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