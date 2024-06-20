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        Haberler Bilgi Spor Avrupa Şampiyonası'nda günün maçları: EURO 2024 programına göre 20 Haziran bugün hangi maçlar var?

        Avrupa Şampiyonası'nda günün maçları: EURO 2024 programına göre 20 Haziran'da hangi maçlar var?

        Avrupa Şampiyonası hız kesmeden devam ediyor. EURO 2024 heyecanını anlık olarak takip etmek isteyenler bugünkü maçları kaçırmamak adına maç saatleri hakkında araştırma yapıyor. işte 20 Haziran 2024 EURO 2024 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:03
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        Bugün, 20 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçları heyecanla takip ediliyor. EURO 2024 heyecanı yurt genelinde sürerken bu akşam hangi maçların oynanacağı günün erken saatlerinde araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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        20 HAZİRAN 2024 MAÇ PROGRAMI

        Günün ilk maçı 16:00'da Slovenya ve Sırbistan arasında oynanacak. Ardından 19:00'da Danimarka ve İngiltere karşı karşıya gelecek.

        Günün son maçı ise İspanya ve İtalya arasında 22:00'da oynanacak.

        3

        21 HAZİRAN 2024 MAÇ PROGRAMI

        21 Haziran'da ise maç saatleri değişkenlik göstermeyecek. 16:00'da Slovakya - Ukrayna maçı ekrana gelecek. 19:00'da Polonya ve Avusturya kozlarını paylaaşcak.

        22:00'da ise Hollanda ve Fransa karşılaşması yaşanacak.

        4

        AVRUPA ŞAMPİYONASI PROGRAMI

        1. Grup Maçları: 14-18 Haziran

        2. Grup Maçları: 19-22 Haziran

        3. Grup Maçları: 23-26 Haziran

        Son 16 turu: 29 Haziran - 2 Temmuz

        5

        Çeyrek finaller: 5-6 Temmuz

        Yarı finaller: 9-10 Temmuz

        Final: 14 Temmuz

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