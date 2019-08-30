Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun yedinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki son karşılaşmalarla tamamlandı.

A Grubu'nda Sırbistan, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan, B Grubu'nda İtalya, Polonya, Belçika ve Slovenya, C Grubu'nda Hollanda, Azerbaycan, Hırvatistan ve Romanya, D Grubu'nda Almanya, Rusya, Slovakya ve İspanya adını son 16 turuna yazdırdı.

Bu turdan itibaren ise tüm müsabakalar, tek maç eleme usulü devam edecek.

Şampiyonayı 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finalini Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.