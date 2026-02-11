Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Süper Ligi projesi resmen bitti: Real Madrid'den çekilme kararı! - Futbol Haberleri

        Avrupa Süper Ligi projesi resmen bitti: Real Madrid'den çekilme kararı!

        Real Madrid'in de Avrupa Süper Ligi'nden resmen çekilmesiyle projede hiçbir kulüp kalmadı ve organizasyon tamamen sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Süper Ligi projesi resmen bitti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa futbolunda uzun süredir tartışmalara neden olan Avrupa Süper Ligi projesi resmen sona erdi.

        Projede son kalan kulüp olan Real Madrid'in de ayrıldığını açıklamasıyla birlikte organizasyon, başlamadan tarihe karıştı.

        Real Madrid, yaptığı resmi açıklamada UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ve Real Madrid olarak, Avrupa futbolunun yararı için anlaşmaya vardık." ifadelerine yer verildi.

        Bu gelişmeyle birlikte Avrupa Süper Ligi projesinde hiçbir kulüp kalmadı ve girişim fiilen sona ermiş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

        Kayseri'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.C. (17), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de