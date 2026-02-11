Avrupa Süper Ligi projesi resmen bitti: Real Madrid'den çekilme kararı!

Avrupa futbolunda uzun süredir tartışmalara neden olan Avrupa Süper Ligi projesi resmen sona erdi.

Projede son kalan kulüp olan Real Madrid'in de ayrıldığını açıklamasıyla birlikte organizasyon, başlamadan tarihe karıştı.

Real Madrid, yaptığı resmi açıklamada UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ve Real Madrid olarak, Avrupa futbolunun yararı için anlaşmaya vardık." ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeyle birlikte Avrupa Süper Ligi projesinde hiçbir kulüp kalmadı ve girişim fiilen sona ermiş oldu.