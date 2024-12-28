Avrupa TFF Başkanı Sedat Aydemir seçildi!

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), Almanya’da gerçekleştirilen kongrede yeni başkanını seçti. Avrupa Türk Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Sedat Aydemir oldu.

Delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak başkanlık görevine seçilen Sedat Aydemir, aynı zamanda ATFF Akademi’nin de başkanlığını yürütüyor. Yeni dönemde, Avrupa’da Türk futbolunu geliştirecek önemli projelere liderlik etmesi beklenen Aydemir, spor camiasında büyük bir heyecana neden oldu.

Sedat Aydemir, seçim sürecinde güçlü bir vizyon ve liyakat sahibi yönetim kurulu ekibiyle dikkat çekti. Avrupa’nın en iyi futbol akademisi tesisini kurma hedefiyle yola çıkan Aydemir, bu vizyonu sayesinde delegelerin güvenini kazandı. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte altyapıdan yetişecek genç futbolculara daha geniş imkanlar sunmayı ve Avrupa’da Türk futbolunu bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Başkanlık seçiminin ardından bir teşekkür konuşması yapan Sedat Aydemir, özellikle Almanya’da doğup büyüyen Türk çocuklarına yönelik projelere ağırlık vereceklerini belirterek, “Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla el birliği içinde çalışarak, çocuklarımızın hem iyi birer insan hem de başarılı birer futbolcu olmalarını sağlayacak ortamlar oluşturacağız. Sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen bir araç olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ KALICI VE ETKİLİ BAŞARILAR"

Sedat Aydemir, federasyonun yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda toplumsal değerlerle de öne çıkması gerektiğini vurgulayarak, “Türk futboluna ve gençlerimize uzun vadeli katkılar sağlamak için buradayız. Hem çocuklarımızı hem de ailelerini kapsayan projelerle toplumumuzun her kesimine dokunmayı amaçlıyoruz” dedi.

AVRUPA TÜRK FUTBOL FEDERASYONU (ATFF) HAKKINDA

Avrupa Türk Futbol Federasyonu, Türk futbolunu Avrupa’da temsil etmek ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren bir organizasyondur. Eğitim, spor altyapısı ve sosyal sorumluluk projeleriyle Avrupa’daki Türk toplumunun spor kültürüne katkıda bulunmayı hedefleyen federasyon, yeni dönemde Sedat Aydemir’in liderliğinde çıtayı daha da yükseğe taşımayı planlıyor.