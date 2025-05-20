Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Avrupa'ya Osimhen damgası! - Galatasaray Haberleri

        Avrupa'ya Osimhen damgası!

        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun bitime iki hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansı dikkat çekti. Nijeryalı golcü, Avrupa Ligleri'nin en golcü 4. futbolcusu konumunda yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'de fırtına gibi esti.

        2

        Sarı-kırmızılı takımın 5. yıldızı takmasında başrolü üstlenen 26 yaşındaki santrfor, karakteri ve kişiliğiyle büyük saygı görmeyi başardı.

        3

        Gol sayısında kariyerinin zirvesine ulaşan Nijeryalı golcü, performansıyla bir golcüden daha fazlası olduğunu gösterdi. Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor’a karşı oynanan şampiyonluk maçında da ağları sarsmayı başardı.

        4

        Sezona geç giriş yapmasına rağmen aradaki farkı hızlı kapatan yıldız golcü, ligde 25, Avrupa'da 6, kupada ise 5 golle önemli bir katkı sağladı.

        5

        Öte yandan, Trendyol Süper Lig'de rakip olduğu 18 takımın 12'sine gol atmayı başarırken Onvo Antalya ve Kasımpaşa'yı da 4'er kez avladı.

        6

        Toplamda fileleri 36 kez sarsan Osimhen, Avrupa'nın en golcü 4. futbolcusu konumunda. Zirvede 40 golle Lewandowski ve Mbappe bulunurken, Harry Kane’in ise 38 golü var.

        7

        Bu sezon ligde attığı 25 golün 7’sini kafa vuruşuyla ağlara gönderirken, toplamda 9 kez bu şekilde gol attı.

        8

        Ligde 25 gol, 5 asistlik performansla 74.5 dakikada bir skoru değiştiren Osimhen, son 10 sezonda Galatasaray’ın en sık gol katkısı veren ikinci oyuncusu oldu.

        9

        Şampiyonlukta golleri ve asistleriyle kazanılan 89 puanın 23’ünde doğrudan pay sahibi oldu.

        10

        Galatasaray'da her zaman olduğu gibi şampiyonluk maçında da Osimhen coşkusu yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımda kalmasını istedikleri Nijeryalı forvet için tribünde İngilizce olarak “Bizimle kal” ve “Bizimle kal Osi, mecbur olduğun için değil, istediğin için” yazılı pankartlar açtı ve seremonide de büyük ilgi gösterdi.

        11

        Nijeryalı santrfor, maçın ardından “Kalacak mısın?” sorularına da yanıt verdi. Çok mutlu olduğunu vurgulayan Osimhen, “Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum.” ifadelerini kullandı.

        12

        Osimhen, maçlardan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı Roman havası oynayan futbolseverle buluştu. Bir araya gelen ikili, açılan şarkıyla beraber dans etmeye başladı. Osimhen’in şampiyonluğu göbek atarak kutladığı anlar beğeni rekoru kırdı.

        13
        14
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
        Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yeni gözaltılar
        Ölümünde ihmal yok
        Ölümünde ihmal yok