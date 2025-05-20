Avrupa'ya Osimhen damgası!

Galatasaray'da her zaman olduğu gibi şampiyonluk maçında da Osimhen coşkusu yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımda kalmasını istedikleri Nijeryalı forvet için tribünde İngilizce olarak “Bizimle kal” ve “Bizimle kal Osi, mecbur olduğun için değil, istediğin için” yazılı pankartlar açtı ve seremonide de büyük ilgi gösterdi.