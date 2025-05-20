Avrupa'ya Osimhen damgası!
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun bitime iki hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansı dikkat çekti. Nijeryalı golcü, Avrupa Ligleri'nin en golcü 4. futbolcusu konumunda yer alıyor.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'de fırtına gibi esti.
Sarı-kırmızılı takımın 5. yıldızı takmasında başrolü üstlenen 26 yaşındaki santrfor, karakteri ve kişiliğiyle büyük saygı görmeyi başardı.
Gol sayısında kariyerinin zirvesine ulaşan Nijeryalı golcü, performansıyla bir golcüden daha fazlası olduğunu gösterdi. Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor’a karşı oynanan şampiyonluk maçında da ağları sarsmayı başardı.
Sezona geç giriş yapmasına rağmen aradaki farkı hızlı kapatan yıldız golcü, ligde 25, Avrupa'da 6, kupada ise 5 golle önemli bir katkı sağladı.
Öte yandan, Trendyol Süper Lig'de rakip olduğu 18 takımın 12'sine gol atmayı başarırken Onvo Antalya ve Kasımpaşa'yı da 4'er kez avladı.
Toplamda fileleri 36 kez sarsan Osimhen, Avrupa'nın en golcü 4. futbolcusu konumunda. Zirvede 40 golle Lewandowski ve Mbappe bulunurken, Harry Kane’in ise 38 golü var.
Bu sezon ligde attığı 25 golün 7’sini kafa vuruşuyla ağlara gönderirken, toplamda 9 kez bu şekilde gol attı.
Ligde 25 gol, 5 asistlik performansla 74.5 dakikada bir skoru değiştiren Osimhen, son 10 sezonda Galatasaray’ın en sık gol katkısı veren ikinci oyuncusu oldu.
Şampiyonlukta golleri ve asistleriyle kazanılan 89 puanın 23’ünde doğrudan pay sahibi oldu.
Galatasaray'da her zaman olduğu gibi şampiyonluk maçında da Osimhen coşkusu yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımda kalmasını istedikleri Nijeryalı forvet için tribünde İngilizce olarak “Bizimle kal” ve “Bizimle kal Osi, mecbur olduğun için değil, istediğin için” yazılı pankartlar açtı ve seremonide de büyük ilgi gösterdi.
Nijeryalı santrfor, maçın ardından “Kalacak mısın?” sorularına da yanıt verdi. Çok mutlu olduğunu vurgulayan Osimhen, “Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum.” ifadelerini kullandı.
Osimhen, maçlardan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı Roman havası oynayan futbolseverle buluştu. Bir araya gelen ikili, açılan şarkıyla beraber dans etmeye başladı. Osimhen’in şampiyonluğu göbek atarak kutladığı anlar beğeni rekoru kırdı.