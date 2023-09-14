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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupalı otoyol işletmecileri İstanbul'da toplanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupalı otoyol işletmecileri İstanbul'da toplanıyor

        İstanbul, 18-20 Eylül tarihleri arasında Avrupa'nın önde gelen otoyol işletmecilerini ağırlayacak. Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği'nin (ASECAP) her yıl düzenlediği ASECAP Days Zirvesi, bu yıl ICA ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşecek. Zirvede, karayolu ulaşımında standartlar belirlenecek, yenilikçi teknolojiler masaya yatırılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:06
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        Avrupalı otoyol işletmecileri İstanbul'da toplanıyor
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        Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği (ASECAP) her yıl düzenlediği ASECAP Days Zirvesi kapsamında, bu yıl Avrupa’daki otoyol işletmeciliği konusundaki fikir önderlerini ICA ev sahipliğinde İstanbul’da ağırlıyor.

        ICA'dan yapılan açıklamaya göre 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 50. ASECAP Days Zirvesi’ne uluslararası nitelikte 200’den fazla otoyol, köprü ve tünel işletmecisi, Türkiye’nin önde gelen altyapı işletmecileri ve sektörün önde gelen firmaları katılacak. Zirvede Avrupa’nın önde gelen karayolu uzmanları; “Ulaşım altyapısını finanse etmek, eşitlik ve verimliliğin sağlanmasına nasıl yardımcı olabilir? Bu konuda hangi iyi uygulamalar var? Finansmanı ekonomik güçlendirici olarak çevre ve güvenlik hedeflerine bağlamanın en iyi yolları nelerdir? Hangi yenilikçi finansman araçları özel fonları mobilite altyapı yatırımlarına çekecek?” gibi sorulara yanıt arayacak.

        'STANDARTLARIN BELİRLENMESİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ'

        ASECAP’ın, Türkiye’den ilk ve tek üyesi konumunda olan ICA'nın Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, ASECAP üyeliğinin, kıtaları birbirine bağlayan politik bir coğrafyaya sahip olan Türkiye için büyük önem taşıdığını belirtti. ASECAP Days kapsamında Avrupa’nın önde gelen karayolu işletmelerini İstanbul’da ağırlayacaklarına dikkat çeken Serhat Soğukpınar, “Etkinlikte, bir sivil toplum kuruluşu niteliğinde olan ASECAP’ın faaliyetlerinin önemi konusunda Türk şirketlerinde farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Dünyada ulaştırma sektöründeki disiplinler içerisinde regülasyonu tamamlanmamış tek alan karayolu. Bu nedenle ASECAP üyeliğimiz büyük önem taşıyor. Avrupa standartlarını bölgemizde oluşturmaya çalışıyoruz. ASECAP Days’de otoyollar için gerekli standartların belirlenmesine katkıda bulunacağız” diye konuştu.

        ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi, ASECAP Days 2023’te karayolu taşımacılığının geleceğinin konuşulacağına dikkat çekti. Malika Seddi, “ASECAP üyeleri; güvenlik, çevre, hareketlilik ve finans gibi farklı açılardan daha verimli, sosyal açıdan eşitlikçi ve daha sürdürülebilir hale getirerek ulaştırma sektörünü iyileştirmeye yönelik taahhütlerini vurgulamak üzere her yıl bir araya geliyor. 50. ASECAP Days’de; sosyal ve ekonomik gelişmeler için kilit nokta olan hareketlilik hizmetlerine eşit erişimin nasıl sağlanabileceğine odaklanacağız. Karayolu ulaşımında gerekli standartları, yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilirlik uygulamalarını masaya yatıracağız. Altyapı projelerimizin geleceğin araçlarına ve çözümlerine uygun olması gerekiyor. ASECAP, Avrupa’nın karbonsuzlaşma hedefi için köprü, tünel ve otoyol işletmecilerinin neler yapması gerektiğini belirliyor, başarılı örnekleri paylaşarak bilginin yayılmasını sağlıyor ve karşılaşılacak sorunlar üzerine tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürüterek bugünden geleceği tasarlamaya çalışıyor” diye konuştu.

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