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Yeni avukat maaşları belli oldu! 2023 zamlı avukat maaşları ne zaman ödenecek?

Son olarak Temmuz ayında zamlanan avukat maaşları, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yeniden şekillendi. 2023 emekli ve memur zammı refah payı ile yüzde 25 olarak belirlenirken avukat maaşları da yükseldi. İşte, 2023 yeni zamlı avukat maaşları...

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  • AVUKAT MAAŞLARI BELLİ OLDU | 2023 Yeni avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı avukat maaşları ne zaman ödenecek?

    Zamlı avukat maaşları, memur zammının açıklanmasının ardından netleşti. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında artış yapılan memur zamlarına 2023 yılında refah payı ile yüzde 25 oranında zam yapılacak. Memur zammı ile en düşük memur maaşı 11 bin 381 TL olarak belirlenirken gözler "2023 Yeni avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?" sorusuna çevrildi. 2022 Temmuz ayında yapılan zammın ardından 13 bin 401 TL olarak belirlenen (9/1) Avukat maaşları 16 bin TL'nin üzerine yükseldi. İşte, 2023 Yeni avukat maaşları ve zamlı avukat maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin merak edilenler...
  • AVUKAT MAAŞLARI BELLİ OLDU | 2023 Yeni avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı avukat maaşları ne zaman ödenecek?

    MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 25 ZAM!

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4, memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına da yüzde 16,5 oranında enflasyon farkı verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacaklarını açıkladı.
  • AVUKAT MAAŞLARI BELLİ OLDU | 2023 Yeni avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı avukat maaşları ne zaman ödenecek?

    EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ MEMURLARA İLAVE ARTIŞ

    Emekli memur aylıkları yüzde 25’in üzerinde artacak. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi dolayısıyla 600 ek gösterge artışından yararlanan tüm emekli memurların aylıklarında yüzde 25 zamma ilaveten 250 TL artış olacak.

    Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları 25 yıl hizmeti olanlarda 2.032 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda ise 2.270 TL artacak.

    Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2.365 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda da 2.604 TL artacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları 11.627 TL’de eşitlenecek.

    Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların 30 yıl üzerinden emekli olması halinde emekli ikramiyesinde 68.106 TL artış olacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan aynı hizmet süresine sahip kişinin emekli ikramiyesi ise 78.114 TL artacak.
  • AVUKAT MAAŞLARI BELLİ OLDU | 2023 Yeni avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı avukat maaşları ne zaman ödenecek?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 381 TL

    En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 9.105 liradan 11.381 liraya çıkacak. En düşük öğretmen maaşı 12 bin 559, polis maaşı 16 bin 415 TL’ye yükselecek.
  • AVUKAT MAAŞLARI BELLİ OLDU | 2023 Yeni avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı avukat maaşları ne zaman ödenecek?

    2023 YENİ AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2022 Temmuz ayında yapılan memur zammının ardından 13 bin 401 TL (9/1) Avukat maaşı 2023 Ocak zammının ardından 16 bin 751 TL'ye yükseldi.
  • AVUKAT MAAŞLARI BELLİ OLDU | 2023 Yeni avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı avukat maaşları ne zaman ödenecek?
    Memur maaşları ne olacak?    
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak
    Vali 32.677 40.846
    Genel müdür (1/4) 28.382 35.477
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12.982 16.227
    Memur (Lise - 15/1) 9.051 11.314
    Öğretmen (9/1) 10.047 12.559
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17.629 22.036
    Başkomiser (8/1) 14.331 17.913
    Polis memuru (11/1) 13.132 16.415
    Pratisyen hekim (8/1) 15.263 19.079
    Uzman hekim (7/1) 15.980 19.975
    Hemşire (Lisans - 9/1) 11.260 14.075
    Mühendis (8/1) 13.905 17.382
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9.760 12.200
    Araştırma görevlisi (8/1) 14.543 18.179
    Vaiz (Lisans - 9/1) 10.647 13.308
    Avukat (9/1) 13.401 16.751
    Hizmetli (Lise - 15/1) 8.435 10.544
    En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9.105 11.381
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • AVUKAT MAAŞLARI BELLİ OLDU | 2023 Yeni avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı avukat maaşları ne zaman ödenecek?

    ZAMLI AVUKAT MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Yeni avukat maaşlarının ne zaman ödeneceğine dair henüz resmi bir açıklama blunmuyor. Zamlı avukat maaşlarının önümüzdeki maaş döneminde ödenmesi bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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