Zamlı avukat maaşları, memur zammının açıklanmasının ardından netleşti. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında artış yapılan memur zamlarına 2023 yılında refah payı ile yüzde 25 oranında zam yapılacak. Memur zammı ile en düşük memur maaşı 11 bin 381 TL olarak belirlenirken gözler "2023 Yeni avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman ödenecek?" sorusuna çevrildi. 2022 Temmuz ayında yapılan zammın ardından 13 bin 401 TL olarak belirlenen (9/1) Avukat maaşları 16 bin TL'nin üzerine yükseldi. İşte, 2023 Yeni avukat maaşları ve zamlı avukat maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin merak edilenler...