        Grand Slams Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek ikinci turda - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek ikinci turda

        Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek, rakiplerini mağlup ederek adlarını ikinci tura yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:59
        Djokovic ve Swiatek ikinci turda
        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

        Melbourne kentindeki turnuvanın ikinci günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla sona erdi.

        Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Djokovic, İspanyol Pedro Martinez'i 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Djokovic, Avustralya Açık kariyerindeki 100. galibiyeti aldı.

        İtalyan Mattia Bellucci ile karşılaşan Norveçli Casper Ruud (12), 6-1, 6-2 ve 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

        Dünya klasmanının 198. sırasındaki Fransız Arthur Gea ise Çek Jiri Lehecka'yı (17) 3-0 (7-5, 7-6, 7-5) mağlup ederek turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı.

        Erkeklerde Monakolu Valentin Vacherot (30), Hollandalı Botic van de Zandschulp ve Fransız Alexandre Muller de ikinci tura kaldı.

        SWIATEK ZORLANSA DA İKİNCİ TURDA

        Tek kadınlarda 6 kez grand slam şampiyonu dünya 2 numarası Iga Swiatek, Çinli Yue Yuan'ı iki saat süren maçta 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

        Rus Mirra Andreeva (8) ise Hırvat Donna Vekic önünde 2-1'lik (4-6, 6-3, 6-0) skorla kazandı.

        Kadınlarda Belçikalı Elise Mertens (21), Rus Diana Shnaider (23) ve Avustralyalı Ajla Tomljanovic de ikinci tura çıktı.

