Avustralya Açık'ta Djokovic ve Swiatek ikinci turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın ikinci günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla sona erdi.

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Djokovic, İspanyol Pedro Martinez'i 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Djokovic, Avustralya Açık kariyerindeki 100. galibiyeti aldı.

İtalyan Mattia Bellucci ile karşılaşan Norveçli Casper Ruud (12), 6-1, 6-2 ve 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

Dünya klasmanının 198. sırasındaki Fransız Arthur Gea ise Çek Jiri Lehecka'yı (17) 3-0 (7-5, 7-6, 7-5) mağlup ederek turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı.

Erkeklerde Monakolu Valentin Vacherot (30), Hollandalı Botic van de Zandschulp ve Fransız Alexandre Muller de ikinci tura kaldı.