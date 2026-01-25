Habertürk
        Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur, çeyrek finale kaldı

        Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur, çeyrek finale kaldı

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, çeyrek finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:31 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:31
        Zverev ve De Minaur, çeyrek finalde!
        Alman raket Alexander Zverev ve Avustralyalı tenisçi Alex de Minaur, Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta adını çeyrek finale yazdırdı.

        Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü akşam seansında oynanan 4. tur maçları tamamlandı.

        Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev (3), Arjantinli Francisco Cerundolo'yu (18) 6-2, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-0 yendi.

        Üç kez Avustralya Açık finalisti Rus Daniil Medvedev (11) karşısında korta çıkan ABD'li Learner Tien (25), 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) galip geldi ve çeyrek finalde Zverev'in rakibi oldu.

        Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Alex de Minaur, Kazak Alexander Bublik (10) önünde 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 kazandı. Avustralyalı raket, çeyrek finalde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile eşleşti.

        Tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina (12) ise Rus Mirra Andreeva'yı (8) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti. Svitolina, çeyrek finalde ABD'li Coco Gauff (3) ile karşılaşacak.

