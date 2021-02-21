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Avustralya'da şampiyon Novak Djokovic!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, Daniil Medvedev'i 3-0 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

Avustralya'da şampiyon Novak Djokovic!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, Daniil Medvedev'i 3-0 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev karşılaştı.

Maça iyi başlayan Djokovic, rakibinin üst üste üç basit hata yaptığı ikinci oyunda servis kırarak 8 dakikada durumu 3-0'a getirdi. Beşinci oyunda bu kez Sırp tenisçinin art arda yaptığı üç basit hatayı iyi değerlendiren ve servis kıran Medvedev, puan vermeden servis oyununu da alarak skoru 3-3'e taşıdı.

Dengeli giden beş oyunun ardından Medvedev'in servis oyununda 40-0 öne geçen Djokovic, rakibine geri dönme şansı vermedi ve ilk seti 7-5 hanesine yazdırdı.

İki tenisçinin birbirinin servisini kırmasıyla başlayan ikinci sette, üst üste üç oyun alan Djokovic 4-1 öne geçti. Zorlandığı yedinci oyunda servisine tutunmayı başaran ve avantajını koruyan Sırp raket, sonraki oyunda bir kez daha servis kırarak 35 dakika süren seti 6-2 kazanmasını bildi.

Üçüncü sete iki çift hatayla başlayan ve 40-15 geriye düşen Djokovic, servis kırma puanlarını geri çevirerek ilk oyunu aldı. Motivasyonunu korumakta zorlanan Medvedev'in çift hatalarını iyi değerlendiren ve servisini kıran Sırp tenisçi, kendi servisine de tutunarak durumu 3-0'a getirdi.

Oyunun kontrolünü tamamen eline alan Djokovic, 8. oyunda bir kez daha servis kırarak seti 6-2, maçı da 3-0 kazandı.

Djokovic, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi unvanını elinde bulundurduğu Avustralya Açık'ta 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2020'nin ardından 9. zaferine uzandı. Sırp raket, bu zaferle kariyerinin 18. grand slam, 82. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası şampiyonluğunu elde etti.

Tek erkeklerde Roger Federer ve Rafael Nadal'ın 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Djokovic ayrıca 2,75 milyon Avustralya doları (yaklaşık 15 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

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