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Apple ve Google, işletim sistemlerini kullanan telefon ve tabletlere uygulama yüklemek için kullanılan uygulama mağazası

üzerinde neredeyse kesin egemenliğe sahipler. Geliştirdikleri uygulamaları bu mağazalardan satmak zorunda olan yazılımcılar ise Apple ve Google'ın yazılım veya abonelik gelirlerinden pay almasından ve diğer kısıtlayıcı kurallardan şikayet ediyorlar.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC),dijital platform hizmetleri ara inceleme raporunda, Apple ve Google'dan

yazılım geliştiren kişi ve şirketlerin başka yöntemlerle de tüketicilerden ödeme almalarına izin vermelerini istedi. Kuruluş

ayrıca uygulama satışları hakkında toplanan verilerin iki şirketin diğer faaliyetlerinden ayrı olarak saklanması gerektiğini belirtti.

Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin rekabet kurumu, İsveçli Spotify'ın şikayetinin ardından, Apple'ı uygulama mağazasında rekabeti engelleyici şekilde davranmak ile suçlamaya hazırlanıyor.

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre AB'nin bu hafta içinde getireceği suçlama, Apple'a gelirlerinin %10'una kadar para cezası verilmesine ve kârlı iş modelinde değişikliklere gitmesine yol açabilir.

İsveçli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify, Apple'ın mobil uygulama mağazasında uyguladığı kuralların, Spotify ve diğer müzik uygulamaları aleyhine ve Apple'ın kendi müzik yayın hizmeti Apple Music lehine haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu'na 2019'da şikayette bulunmuştu.

Avrupa Komisyonu Spotify'ın şikayeti de dahil olmak üzere Apple aleyhinde dört ayrı soruşturma yürütüyor.