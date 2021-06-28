Avustralya yeniden alarmda! 0:00 / 0:00

Reuters

Koronavirüs salgınıyla sıkı bir şekilde mücadele eden ve hayatın normale döndüğü Avustralya’da yetkililer delta varyantı sebebiyle alarma geçti.

Ülkenin Sidney şehri başta olmak üzere birçok şehrinde yeniden sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı.

Sidney ve çevresindeki bazı bölgelerde 2 haftalık bir kapanma başladı. Sidney’de 9 Temmuz’a kadar, sadece temel ihtiyaç sektörlerinde çalışanların işe gitmesine izin verilecek. Vatandaşlar, sağlık işlemleri, eğitim veya alışveriş için evlerinden çıkabilecek.

Yetkililer, bugün salgındaki gidişatın son durumunu değerlendirmek için acil olarak toplanacak.

Yaklaşık 18 milyona sahip Avustralya’da nüfusun yaklaşık yüzde 70'i şu anda kısıtlama altında.

Hazine Bakanı Josh Frydenberg, “Bence salgında yeni bir fazı yaşıyoruz. Çok daha bulaşıcı olan delta varyantıyla mücadele ediyoruz” dedi.