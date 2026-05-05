        Avustralyalı yazar Craig Silvey çocuk istismarı suçunu kabul etti

        Avustralyalı yazar Craig Silvey çocuk istismarı suçunu kabul etti

        Avustralyalı çocuk ve gençlik romanları yazarı Craig Silvey, çocuk istismarı suçlamarını kabul etti. Yargılanmasına devam edilen yazarın kitapları yayınevleri ve okullardan kaldırıldı

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 16:44 Güncelleme:
        Çocuk istismarı suçunu kabul etti

        Çocuk ve gençlik romanlarıyla tanınan popüler Avustralyalı yazar Craig Silvey, çocuk istismarı materyali bulundurma ve dağıtma suçlamalarını kabul etti. 43 yaşındaki Silvey, ocak ayında Avustralya'nın Perth şehrindeki evine düzenlenen polis baskınında tutuklandı ve baskında çeşitli elektronik cihazlara el konuldu.

        Mahkemeye çıkarılan yazar, çocuk istismarı materyaliyle ilgili iki suçlamayı kabul etti. 2022'de üretildiği iddia edilen materyalle ilgili iki ek suçlama ise düşürüldü.

        KİTAPLARI RAFLARDAN KALDIRILDI

        Üç çocuk babası olan yazarın kefaletsiz bir şekilde tutukluluğu devam ederken temmuz ayında tekrar mahkemeye çıkması bekleniyor. Tutuklanmasından bu yana yayınevleri, kitapçılar ve okullar, Silvey'in kitaplarını raflardan kaldırdı.

        KİTAPLARI SİNEMAYA UYARLANDI

        Yazarın 2009 yılında yayımlanan ve baş kahramanı 13 yaşında bir erkek çocuğu olan 'Jasper Jones' adlı romanı, Avustralya'da çeşitli ödüller kazandı ve Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülleri'ne aday gösterildi. Kitap, 2017'de Toni Collette ve Hugo Weaving'in başrollerini paylaştığı bir filme uyarlandı.

        Silvey'in beğeni toplayan eserlerinden bir diğeri de Avustralya taşrasında geçen ve 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile sokak köpeğinin maceralarını anlatan, 2022'de çıkan kitabı 'Runt' oldu. Kitap, 2024'te Celeste Barber'ın başrolünde oynadığı bir filme uyarlandı.

        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        "Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı 'yapay zekâ' tartışması
