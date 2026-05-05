Avustralyalı yazar Craig Silvey çocuk istismarı suçunu kabul etti

Çocuk ve gençlik romanlarıyla tanınan popüler Avustralyalı yazar Craig Silvey, çocuk istismarı materyali bulundurma ve dağıtma suçlamalarını kabul etti. 43 yaşındaki Silvey, ocak ayında Avustralya'nın Perth şehrindeki evine düzenlenen polis baskınında tutuklandı ve baskında çeşitli elektronik cihazlara el konuldu.

Mahkemeye çıkarılan yazar, çocuk istismarı materyaliyle ilgili iki suçlamayı kabul etti. 2022'de üretildiği iddia edilen materyalle ilgili iki ek suçlama ise düşürüldü.

KİTAPLARI RAFLARDAN KALDIRILDI

Üç çocuk babası olan yazarın kefaletsiz bir şekilde tutukluluğu devam ederken temmuz ayında tekrar mahkemeye çıkması bekleniyor. Tutuklanmasından bu yana yayınevleri, kitapçılar ve okullar, Silvey'in kitaplarını raflardan kaldırdı.

KİTAPLARI SİNEMAYA UYARLANDI

Yazarın 2009 yılında yayımlanan ve baş kahramanı 13 yaşında bir erkek çocuğu olan 'Jasper Jones' adlı romanı, Avustralya'da çeşitli ödüller kazandı ve Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülleri'ne aday gösterildi. Kitap, 2017'de Toni Collette ve Hugo Weaving'in başrollerini paylaştığı bir filme uyarlandı.

Silvey'in beğeni toplayan eserlerinden bir diğeri de Avustralya taşrasında geçen ve 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile sokak köpeğinin maceralarını anlatan, 2022'de çıkan kitabı 'Runt' oldu. Kitap, 2024'te Celeste Barber'ın başrolünde oynadığı bir filme uyarlandı.