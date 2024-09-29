Avusturya'da seçim sonuçlarından aşırı sağ birinci çıktı! Avrupa'da aşırı sağ partilerinin yükselişi sürüyor. Son olarak Avusturya'da yapılan genel seçimlerde, henüz resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırayı aldı. Bu sonuçlara göre aşırı sağcı parti ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir seçimi birinci sırada götürüyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Almanya'da da ikinci dünya savaşından sonra ilk kez aşırı sağ birinci sırayı almıştı

Anadolu Ajansı Giriş: 29.09.2024 - 19:23 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:23 facebook

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