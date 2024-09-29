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        Haberler Dünya Avrupa Avusturya'da seçim sonuçlarından aşırı sağ birinci çıktı! | Dış Haberler

        Avusturya'da seçim sonuçlarından aşırı sağ birinci çıktı!

        Avrupa'da aşırı sağ partilerinin yükselişi sürüyor. Son olarak Avusturya'da yapılan genel seçimlerde, henüz resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırayı aldı. Bu sonuçlara göre aşırı sağcı parti ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir seçimi birinci sırada götürüyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Almanya'da da ikinci dünya savaşından sonra ilk kez aşırı sağ birinci sırayı almıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:23 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:23
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        Avusturya'da seçim sonuçlarından aşırı sağ birinci çıktı!
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        Avusturya'da yapılan genel seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yüzde 29,1 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.

        Kamu yayıncı kuruluşu ORF'in paylaştığı sandık çıkışı anketine göre, oyların yüzde 40'ı sayılırken katılım oranının yüzde 78,1 olduğu belirtildi.

        AŞIRI SAĞCI FPÖ YÜZDE 29.1 OYLA ÖNDE

        Seçim tarihinin ilan edilmesinden bu yana yapılan kamuoyu yoklamalarında birinci sırada gösterilen aşırı sağcı FPÖ, yüzde 29,1 oyla önde gidiyor.

        İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ise yüzde 20,6 ile üçüncü sırada yer alıyor.

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        İktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi yüzde 8,8, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 9 oranında oy almış durumda.

        İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA BİR İLK

        Bu sonuçlara göre aşırı sağcı parti ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir seçimi birinci sırada götürüyor.

        Buna göre ulusal meclise FPÖ, ÖVP, SPÖ, NEOS ve Yeşiller milletvekili gönderebilecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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