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AXA Sigorta, “Gençlerle Birlikte Hareket Ediyoruz” mottosuyla gençleri desteklemeye, ilham vermeye ve gençlerle birlikte geleceği tasarlamaya yönelik geniş kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Şirketin çalışmaları arasında yetenekli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik burs programları, inovasyon projeleri için üniversite topluluklarına sağlanan destekler, sanat ve doğa alanlarında gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve katıldığı kampüs etkinlikleri gibi ilham verici çalışmalar yer alıyor. İki yılda İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi gibi Türkiye’nin dört bir yanından 20’yi aşkın üniversite ile gerçekleştirdiği iş birlikleri, sponsorluklar, etkinlikler ve konuşmalar aracılığı ile 25.000’den fazla üniversiteliye ulaşan AXA Sigorta’nın gençlere yönelik destekleri spordan inovasyona geniş bir yelpazeye yayılıyor.

'İNSANLIK İÇİN ÖNEMLİ OLANI KORUYORUZ'

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken hayalleri ve çabaları desteklenen gençlerin fark yaratan işlere ve büyük başarılara imza attığını belirterek şunları söyledi: “AXA Sigorta olarak her şeyden önce insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda gençleri inovasyona, sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek inşa etmeye teşvik ederek var olan bu çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyor, gelecek nesillere aktarıyoruz. Gençler geleceğimizin mimarları ve ilham almak, kendilerini gerçekleştirmek ve dünyaya fayda sağlamak için desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Şu ana kadar olan çalışmalarımızda gençler için farklı alanlarda imkanlar sunmaya, onların ihtiyaçları doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya gayret ettik, sayısız gencin hayatına dokunma fırsatı bulduk. Bu gayretimiz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere en anlamlı armağanı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte yepyeni bir dinamizm ve ivme kazanarak ilerleyecek. Benimsediğimiz sürdürülebilir sigortacılık felsefesi ve benzersiz inovasyon yaklaşımı ile gençlerle birlikte harekete geçiyoruz, geleceğe onlarla birlikte emin adımlarla ilerliyoruz.”

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