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AXA Sigorta gençlerle insanlığın gelişimi için hareket ediyor  

AXA Sigorta “Gençlerle Birlikte Hareket Ediyoruz” mottosuyla gençleri desteklemek, yeni çalışmalar için onlara ilham vermek ve geleceği onlarla birlikte tasarlamak için bir süre önce hayata geçirdiği çalışmalarına tam hız devam ediyor.   

AXA gençlerle insanlığın gelişimi için hareket ediyor  
HABERTURK.COM

AXA Sigorta, “Gençlerle Birlikte Hareket Ediyoruz” mottosuyla gençleri desteklemeye, ilham vermeye ve gençlerle birlikte geleceği tasarlamaya yönelik geniş kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Şirketin çalışmaları arasında yetenekli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik burs programları, inovasyon projeleri için üniversite topluluklarına sağlanan destekler, sanat ve doğa alanlarında gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve katıldığı kampüs etkinlikleri gibi ilham verici çalışmalar yer alıyor. İki yılda İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi gibi Türkiye’nin dört bir yanından 20’yi aşkın üniversite ile gerçekleştirdiği iş birlikleri, sponsorluklar, etkinlikler ve konuşmalar aracılığı ile 25.000’den fazla üniversiteliye ulaşan AXA Sigorta’nın gençlere yönelik destekleri spordan inovasyona geniş bir yelpazeye yayılıyor.

'İNSANLIK İÇİN ÖNEMLİ OLANI KORUYORUZ'

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken hayalleri ve çabaları desteklenen gençlerin fark yaratan işlere ve büyük başarılara imza attığını belirterek şunları söyledi: “AXA Sigorta olarak her şeyden önce insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda gençleri inovasyona, sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek inşa etmeye teşvik ederek var olan bu çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyor, gelecek nesillere aktarıyoruz. Gençler geleceğimizin mimarları ve ilham almak, kendilerini gerçekleştirmek ve dünyaya fayda sağlamak için desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Şu ana kadar olan çalışmalarımızda gençler için farklı alanlarda imkanlar sunmaya, onların ihtiyaçları doğrultusunda hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya gayret ettik, sayısız gencin hayatına dokunma fırsatı bulduk. Bu gayretimiz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere en anlamlı armağanı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte yepyeni bir dinamizm ve ivme kazanarak ilerleyecek. Benimsediğimiz sürdürülebilir sigortacılık felsefesi ve benzersiz inovasyon yaklaşımı ile gençlerle birlikte harekete geçiyoruz, geleceğe onlarla birlikte emin adımlarla ilerliyoruz.”

İŞTE O PROJELER

  • Profesyonel sigorta acentelerinin sürdürülebilirliği ve genç nesilleri dahil ederek sektörün gelecekte güçlenmesini sağlamak için Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile geleceğin sigortacılarını yetiştiren Gelecek Fakültesi eğitim programı düzenleniyor.
  • Anadolu Bursiyerleri programı kapsamında ihtiyaç sahibi iki gencin Koç Üniversitesi’ndeki tüm lisans eğitimini “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesiyle karşılayan AXA Sigorta, Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi’ne verdiği burs desteği ile de genç sporcuların geleceğe doğru sağlam adımlar atmasına destek oluyor. Spor alanında gençlere verilen bir diğer destek ise AXA Sigorta’nın “İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” yetiştirme hedefiyle çalışan Cumhuriyet ile yaşıt Altınordu Futbol Kulübü ile yaptığı “Değerler Ortaklığı”.
  • Sigorta 4.0 yaklaşımı ve “Geleceğe Hazırız” vizyonu ile inovasyon ve teknoloji alanında öne çıkan AXA Sigorta üniversitelerde teknoloji, yenilenebilir enerji gibi alanlardaki inovatif projelere sponsorluk desteği vererek gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyor. Bu doğrultuda desteklenen oluşumların arasında Mars için tasarladığı insansız hava aracı ile uluslararası başarılar elde eden İTÜ Rover Takımı ve elektrikli yarış aracı üretme projesiyle yine uluslararası dereceler kazanan YTÜ Racing Takımı da yer alıyor.
  • CEO Yavuz Ölken’in de aralarında bulunduğu AXA Sigorta üst düzey yöneticileri, gençlerle dijital dönüşüm, finans, girişimcilik, sigortacılık ve liderlik temaları etrafında düzenli olarak bir araya geliyor ve deneyimlerini aktarıyor. Bugüne kadar yapılan bu çalışmalarla AXA Sigorta yöneticileri 25.000 ‘i aşkın sayıda öğrenci ile bir araya geldi. Bunun yanı sıra AXA Sigorta genç yetenekleri keşfetmek, gençlerle diyalog içerisinde olmak, onların ihtiyaçlarını anlamak ve kendini gençlere tanıtmak için üniversitelerin kariyer fuarlarına dinamik katılım sağlıyor. Bu etkinliklerde AXA Sigorta’nın adeta gerçek bir çalışma deneyimi sunan AXIS AXA Intern Story gibi gençleri AXA Sigorta’da bekleyen kariyer ve kişisel gelişim fırsatları da gençlere aktarılıyor ve sigortacılık bir meslek olarak gençlerle buluşuyor. Kariyer fuarları sayesinde gençler farklı staj programları ile şirket bünyesine dahil ediliyor; AXA Sigorta’nın şirket kültüründe gençler ve şirket arasında karşılıklı bir gelişim ve öğrenme eğrisi bulunuyor.
  • Sanat alanında güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin eserlerini mezuniyetlerinden evvel sergilenmesine olanak tanıyan Base Istanbul’a 4 senedir sigorta sponsorluğu desteği veriliyor. Ayrıca iklim alanında ise Sera Çamaş’ın “Ağaçlar Hepimizin” projesi destekleniyor.

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