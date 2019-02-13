Axa Sigorta, İzmir’in Cumhuriyet ile yaşıt futbol kulübü Altınordu ile “Değerler Ortağı” oldu. Altınordu Futbol Kulübü’nün öncelikle sporcu, antrenör ve çalışanlarını sonrasında ise taşınmazlarını sigorta güvencesi altına alan iş birliğinin yanı sıra Nisan ayında dünyanın dört bir yanındaki kulüplerden yüzlerce sporcunun ve ailelerinin ağırlanacağı 6. Uluslararası U12 İzmir Cup’ın da desteklenmesini kapsayan anlaşma 12 Şubat Salı günü atılan imzalarla resmileştirildi. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen imza törenine AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölkenile Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcanve Altınordu Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge katıldı.

FİNANSAL ORTAKLIKTAN FAZLASI

Axa’nın öncelikli misyonunun “insanların daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak” olduğunu ifade eden AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Dünyanın lider sigorta ve varlık yönetimi şirketi olarak küresel gücümüzün beraberinde getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. 127 yıldır insanların hedeflerini gerçekleştirmek ve daha ileriye gitmek için kendilerine güvenmeleri için her zaman yanında olan bir iş ortağı olarak çalışıyoruz. İnsanlara sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için ilham kaynağı olmayı da görevimiz olarak görüyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de farklı iş birliklerine imza atarak hem bu konuda farkındalığın artırılmasına hem de spor alanında ülkemizi gururlandıran başarılara imza atılmasına destek oluyoruz. Cumhuriyetimizle yaşıt olan, gençlerimizin hayallerine destek veren ve ülkemize örnek sporcular kazandırmak için çalışan Altınordu Futbol Kulübü ile bu bağlamda iş birliği yapabildiğimiz için çok mutluyuz” dedi. AXA’nın başarılı tarihinde yıllar geçse de eskimeyen değerlerinin önemli bir rolü olduğunun da altını çizen Ölken, sözlerine şöyle devam etti: “Biz bunun finansal bir ortaklıktan çok daha fazlası olduğunu düşünüyoruz. ‘İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu’ yetiştirme hedefiyle çalışan Altınordu değerlerinin güçlenerek yaşaması, geleceğe taşınması ve yeni nesillerin de hayatına dokunması için kulübümüzün değerlerine ortak oluyor, bu sebeple de kendimizi sadece bir sponsordan ziyade ‘Değerler Ortağı’ olarak adlandırmayı daha uygun buluyoruz”.

KIYMETİNİ KAYBETMEDEN BİLMEK

Altınordu Futbol Kulübü’nün “Değerler Ortağı” olarak gerçekleştirecekleri çalışmaların detaylarını paylaşan AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcanise “AXA’da ‘kıymetini kaybetmeden bilme’nin önemine inanıyoruz. Altınordu Futbol Kulübü’nün de sadece taşınmazlarını değil, taşınan varlıklarını ve tüm organizasyonlardaki sorumluluklarını, değer biçilemeyecek sporcularını, antrenörlerini ve çalışanlarını seyahat, ferdi kaza ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerimizle AXA Sigorta güvencesi altına alıyoruz. Ayrıca Nisan ayında dünyanın dört bir yanındaki kulüplerinden yüzlerce sporcu ve ailelerinin ağırlanacağı 6. Uluslararası U12 İzmir Cup’ın da yardımcı sponsorluğunu üstleniyoruz. Yine sezon boyunca alanında uzman ve örnek isimlerin çocuklarımızla hayatlarını şekillendiren değerleri paylaşacakları ve aynı zamanda Altınordulu olma deneyimini yaşatacağımız ‘İyi Bir Gün’ etkinlikleri düzenleyeceğiz.” dedi. Altınordu Futbol Kulübü’nün başarılı çalışmalarının duyulması için iletişim çalışmaları gerçekleştireceklerini de söyleyen İşcan, toplantıda Altınordu değerlerinin yansıtıldığı sponsorluk filmini de ilk kez paylaştı.

TEMELİNDE İYİLİK VAR

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan AXA Sigorta’nın “Değerler Ortaklığı” projesini çok önemsediğini vurgulayarak, “2012 yılında bu toprakların çocuklarına güvenip iyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcular yetiştirmek üzere yola çıktık. Altınordu’ya verilen tüm destekleri de bu toprakların çocuklarına verilen değer olarak kabul ediyoruz. AXA Sigorta futbol sektöründe sadece Liverpool ile bir iş birliği içerisinde ve Liverpool gibi biz de yalnız yürümüyoruz. Bu ülkenin çocukları için el ele veren güçlü kurumlarla birlikteyiz” diye konuştu. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken’e teşekkür eden Özkan, “Bugün gerçekten çok önemli bir imza atıyoruz. Değerler ortağı olmak, maddi katkıların çok ötesinde. Bunun temelinde mottomuza uygun olarak iyilik var. Bu anlaşmanın imzalanmasında, daha önce AXA Sigorta’da uzun yıllar görev yapan Altınordu FK CEO’su Barış Orhunbilge’nin emekleri de çok büyük. Ölken gibi kendisine de çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Altınordu FK CEO’su Barış Orhunbilge ise hayatında ayrı öneme sahip iki kurum olan Altınordu ve AXA Sigorta’nın “Değerler Ortaklığı” adı altında çıktıkları yolun, her iki tarafa da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Orhunbilge, “İki kurum da kendine kırmızı ve lacivert renkleri seçmiş;benim için bazı şeyler değişse de renkler aynı kaldı. Yıllardır verdiğimiz emeklerin anlaşıldığını, kendimizi ne kadar doğru anlattığımızı görmek açıkçası bizleri çok mutlu ediyor. Ben de başta Sayın Ölken olmak üzere tüm AXA Sigorta Ailesi’ne çocuklarımız adına teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.



