Bu kapsamda sizler için hazırladığımız, kişilerin en çok merak ettikleri ayak ağrısına iyi gelen doğal çözümler: ayak ağrısına iyi gelen şeyler, yağlar, hareketler hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

Doğal tedavi yöntemler, geçmişten günümüze kişilerin ağır olmayan hastalıklarında kullandıkları yöntemler arasında yer almaktadır. Bu yüzden internet üzerinden de en çok araştırılan konuları arasında bitkisel tedavi yöntemlerinin faydaları gelmektedir. Doğal tedavi yöntemlerinin kullanıldığı sağlık problemlerinden biri ise ayak ağrılarıdır. Ayak ağrılarının meydana gelmesinde farklı nedenler olabilir. Eğer günlük hayatın koşuşturmasından kaynaklı bir ayak ağrısı var ise burada doğal tedavi yöntemleri gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Ancak, bu ayak ağrılarının nedenleri farklı hastalıklar ya da ayağa alınan darbeler ise kişiler doktora görünmelidir.

Ayak Ağrısına İyi Gelen Doğal Çözümler

Ayak ağrısına iyi gelen doğal çözümlerin başında epsom tuzu ve sirke vardır. Bu ki yöntemde de ayaklar 20 dakika kadar suyun içinde bekletilmelidir. Bekledikten sonra ayak iyice yıkanmalı ve nemlendirilmelidir. Bu yöntem ile birlikte ayaklardaki sinirlerin ve damarların rahatlaması sağlanır. Bunun yanı sıra en kolay uygulanan yöntem olarak bilinen soğuk kompres uygulaması da tercih edilebilir. 15 dakika boyunca ayaklara yapılan soğuk uygulama ile ağrıların azaldığı hissedilecektir.

Ayak Ağrısına İyi Gelen Şeyler

Ayak ağrısına iyi gelen şeyler arasında ilk sırada doğru ayakkabı seçimi vardır. Rahat olmayan ya da ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar kişilerin ayaklarını rahatsız ederek uzun süreli ayakta kalma durumlarında ağrılara yol açar. Bu yüzden uzun süreli ayak ağrılarında doktora giderek doğru ayakkabı seçimi yapabilirsiniz.

Ayak ağrısına iyi gelen şeylerden biri de soğuk masaj uygulamasıdır. Gün içinde 15 dakika boyunca yapacağınız soğuk masaj ile kan akışının hızlanmasına ve ağrıların azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Eğer masaj yapmaya vaktiniz olmazsa buna alternatif olarak ayaklarınızı birkaç dakika soğuk suya da tutabilirsiniz.

Ayak Ağrısına İyi Gelen Yağlar

Ayak ağrısına doğal çözüm yolu ile çare bulmak isteyenler bitkisel yağları da kullanmayı tercih edebilir. Bitkisel yağlar uzun zamanlardan bu yana alternatif tıbbın vazgeçilmezi arasında yer alırken son dönemlerde aromaterapi adı altında popüler olmaya başlamıştır. İşte ayak ağrısına iyi gelen yağlar:

Karanfil yağı ayak ağrısı için en çok tercih edilen bitkisel yağlardan biridir. Karanfil yağının damarları rahatlatma etkisi bulunur. Özellikle sinir sıkışmasından kaynaklı ayak ağrılarında günde 10-15 dakika boyunca ayak masajı yapabilirsiniz.

Ayak ağrısı için iyi gelen yağlardan biri de adaçayı yağıdır. Adaçayı yağının ağrı kesici özelliği bulunmaktadır. Düzenle olarak kullanıldığında ağrıyı azaltır.

Kekik yağı da doğal ağrı kesici özelliği olan bitkisel yağlardan biridir. Bunun yanı sıra portakal, nane ve okaliptus yağı da ayak ağrısına iyi gelen yağlar arasında yer alır.

Ayak Ağrısına İyi Gelen Hareketler

Ayak ağrısına neden olan durumlardan biri de yapılan yanlış bir egzersiz ya da sporda alına darbelerdir. Ancak doğru hareketler ile egzersizler yapıldığı zaman bu ayak ağrılarının azalmasına yardımcı olacaktır. Ayak ağrısı için işte de evde de basit germe ve çekme hareketlerini deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra hafif tempoda yapılan düzenli yürüyüşler de ayak ağrısına iyi gelir.