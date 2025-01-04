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        Haberler Yaşam Ayasofya'nın yer altı yapıları temizlenerek ziyarete açılacak

        Ayasofya'nın yer altı yapıları temizlenerek ziyarete açılacak

        Dünyanın sanat ve mimarlık tarihi açısından önde gelen yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tüneller, mahzenler, dehlizler ve üç odalı yer altı mezarının da olduğu yapıları temizlik çalışmasının ardından ziyarete açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:14
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        Ayasofya'nın 'gizli' dünyası gün yüzüne çıkıyor
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        Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen temizlik ve restorasyon çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, yaklaşık 5 yıl önce Ayasofya'nın yer altı yapılarının mimari görselleştirme çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun desteğiyle görselleştirme çalışmaları yürütülen yer altı yapılarının temizliğine başlayacaklarını belirten Diker, "Böylece Ayasofya'nın o yüzyıllardır ihmal edilmiş olan yer altı güzellikleri ve arkeolojik bulgular kamuoyunun bilgisine sunulmuş olacak" dedi.

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        Ayasofya'yı çevreleyen yaklaşık bir kilometre uzunluğunda, içerisinde tünellerin, mahzenlerin ve mezarın olduğu yer altı yapıların bulunduğunu ifade eden Diker, tüm bu yapıların bir yıl sürmesi planlanan çalışmayla temizleneceğini aktardı.

        Çalışmaların Türkiye ve dünya kamuoyunun da ilgisini çekeceğini dile getiren Diker, "Bu çalışmayla hem mevcut mekanların belli bir kısmı da olsa ziyarete imkan verebilecek duruma gelebilmesi hem de içindeki bulguların Ayasofya Müzesi arkeolojik yapılarının denetiminde hassas bir şekilde elendikten sonra İstanbul'un tarihine ışık tutabilecek nitelikte olanların da gün yüzüne çıkması çok anlamlı ve değerli" ifadelerini kullandı.

        Diker, revaklı avlunun altında yer alan bölümlerin Ayasofya ile yaşıt yani bin 500 yıllık olduğunu aktararak, mezar alanının ise mevcut yapıdan daha eski olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

        Yürütülecek çalışmanın önemine değinen Diker, şöyle konuştu:

        ''Ayasofya'nın mevcut iklimlendirmesinin konforu, daha rahat nefes alabilmesi için de bu yer altı yapılarının temizliğinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu, daha önce yapılanlardan çok daha kapsamlı ve uzun vadeli bir çalışma olacak. Ayasofya gibi çok önemli bir eserin yer altı yapılarının temizlenmesi İstanbul'a yepyeni kazanımlar sunacaktır. Kültürel mirasımızın tekrar gündeme gelmesi Ayasofya'ya karşı olan ilginin, sevginin daha da artışına sebebiyet verecektir."

        Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini paylaşan Diker, sadece üstyapının değil altyapının da ele alınmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

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        #ayasofya
        #Ayasofyanın yer altı yapıları
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