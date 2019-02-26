Aybars Kartal Özson kimdir? Aybars Kartal Özson hangi dizide rol alıyor? Şeklindeki sorular magazin gündeminde en çok aranılan isimlerden biri oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın 3-0 öne geçmesinin ardından gözyaşlarıyla ekrana yansıyan çocuğun, oyuncu Aybars Kartal Özson olduğu anlaşıldı.

AYBARS KARTAL ÖZSON KİMDİR?

Ekranlarda büyüyen çocuk oyunculardan Aybars Kartal Özson, 18 Mayıs 2008 yılında dünyaya geldi.

Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğludur. 1 Mart 2016’ da bir kardeşi dünyaya geldi. Şu an ilkokul ikinci sınıf öğrencisi. Ailesi tarafından bir ajansa kayıt ettirildikten sonra bir reklam filminde rol aldı, ardından Bir Çocuk Sevdim isimli dizide Hasan karakterini canlandırdı.

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir’e hayat verdi. Bir röportajında oyuncu olmayı ilk başlarda istemediğini dile getiren Aybars Kartal Özson, ileride yönetmen olmak istediğini söylemişti.

AYBARS KARTAL ÖZSON HANGİ DİZİDE ROL ALIYOR?

Minik oyuncu Aybars Kartal Özson şu sıralar Vurgun dizisinde rol alıyor.