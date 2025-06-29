Aybige Su Irçağ tarihe geçti!

Capri Marina Grande'den başlayan ve Napoli kıyılarına kadar uzanan parkur, açık su yüzmenin en zorlu etaplarından biri olarak kabul ediliyor. 1954 yılından bu yana düzenlenen yarış, geçmişte FINA Dünya Açık Su Şampiyonası unvanına da ev sahipliği yaptı.

Aybige, 36 kilometrelik bu parkurda zorluklarla mücadele ederken ekibi tecrübeli açık su yüzücüleri Murat Öz ve Yasemin Altıntaş kendisine zodyak üzerinden destek oldu. Yarışı planlanan 10 saatin oldukça altında, 8 saat 45 dakikada tamamladı.