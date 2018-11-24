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Şehit öğretmenler anıldı
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Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimizi gözyaşlarıyla andık!

Batman Kozluk'ta teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın ile Tunceli Pülümür'de teröristler tarafından aracı yakılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan anma törenlerinde unutulmadı

24.11.2018 - 08:12 | Güncelleme: AA

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016 tarihinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, dün Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.

"HAYATININ BAHARINDAYDI"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Başkanı Ömer Dündar Pekacar, beraberindeki vakıf üyeleri ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalçın için şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı. Pekacar, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın, bölgeye gelen öğretmenleri korkutamayacağını söyledi. Aybüke öğretmenin henüz hayatının baharındayken şehit edildiğini vurgulayan Pekacar, "Yalçın, bu toprakları bize vatan kılan on binlerce kardeşimizden biridir. Bu vesile ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak öğretmenimizin şehit edildiği yere karanfil bırakarak, onu bir kez daha rahmet ve minnetle andık" dedi.

OKULUNDA DA ANILDI

AA'da yer alan habere göre Şehit Şenay Aybüke Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Işık, "Aybüke, yanımızda olmayabilir ama ruhen her zaman yanımızda oldu. Bugün onlarca öğrencisi onun okuldaki köşesinin önünde fotoğraf çektirdi" dedi. Öğretmen Bahar Acez de Yalçın ile geçen 7 ay 10 günlük zamanı unutamadığını vurgulayarak, "Aramızda olsaydı daha çok güzel şeyler yapacaktık ama olmadı. Çok özlüyoruz, onu unutmayacağız, unutturmayacağız, daima kalbimizde olacak" diye konuştu.

NECMETTİN ÖĞRETMENİMİZİ DE UNUTMADIK

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünde öğretmenlik yapan ve 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristler tarafından aracı yakılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri de, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmadı. Yılmaz'ın görev yaptığı okulda düzenlenen anma etkinliğinde, öğrenciler öğretmen masasına Yılmaz'ın fotoğrafı ile karanfiller koyarak öğretmenlerini unutmadıklarını dile getirdi.

"ONUN OKULUNDA GÖREV YAPMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Bu yılki atamalarda Kilis’ten sözleşmeli öğretmen olarak okula atanan sınıf öğretmeni Özge Yaşar, bir şehidin okulunda görev yapmanın onur verici olduğunu söyleyerek, "İlk görev yerimde Necmettin hocanın öğrencilerini devralmaktan gurur duyurum. Dilerim onun yetiştirdiği öğrencilere bir umut oluruz ve güzel yerlere gelmelerine vesile olurum. Bugün 24 Kasım, bu vesileyle baştan Necmettin öğretmenimizin olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Dilerim ki onların yaptığı ve yaşattığı şeyleri devam ettirebiliriz. Bu durum çok gurur verici bir şey” diye konuştu.

 

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