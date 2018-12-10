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Ayça Ayşin Turan, "Bizim oraların dalgalarının her Karadeniz kadınını etkilediği gibi beni de etkilediğini söyleyebilirim. Bazen hırçın, bazense sakin ve tabii ki her Karadeniz kadını gibi sıcakkanlı ve anaçımdır" ifadelerini kullandı.