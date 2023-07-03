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Ayçin Tuyun: Kansere inat gülümse

Meme kanseriyle savaşan Ayçin Tuyun, peruksuz bir şekilde objektif karşısına geçti. Üç aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını belirten Tuyun, "Kansere inat gülümse... Her şeye rağmen ayakta ve hayattayım" dedi

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  • Ayçin Tuyun: Kansere inat gülümse - Magazin haberleri

    Oyuncu Ayçin Tuyun, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.
  • Ayçin Tuyun: Kansere inat gülümse - Magazin haberleri

    'Kız Annesi', 'Beyaz Gelincik', 'Bozkır' gibi birçok projede rol alan Tuyun, kemoterapilerin ardından saçlarını kazıttı.
  • Ayçin Tuyun: Kansere inat gülümse - Magazin haberleri

    Peruk kullanmaya başlayan Ayçin Tuyun, üç aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını da sözlerine ekledi.
  • Ayçin Tuyun: Kansere inat gülümse - Magazin haberleri

    "KANSERE İNAT GÜLÜMSE"

    Oyuncu, "Kansere inat gülümse... Her şeye rağmen ayakta ve hayattayım" ifadeleriyle peruksuz bir şekilde objektif karşısına geçti.
  • Ayçin Tuyun: Kansere inat gülümse - Magazin haberleri

    "KIZIM İÇİN BU HASTALIĞI YENECEĞİM"

    36 yaşındaki Tuyun, ayrıca, "Kızım için bu hastalığı yeneceğim" açıklamasını da yaptı.

    Fotoğraflar: Instagram

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