Aydem Enerji talep toplama süreci başladı! Yenilenebilir enerji piyasasının tanıdık yüzlerinden Aydem Enerji halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan halka arz, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşecek. Aydem Enerji talep toplama tarihleri ne? Aydem Enerji hisse fiyatı ve halka arz izahnamesi

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ EDİLİYOR!

Enerji sektöründe yenilenebilir enerji üretimiyle dikkat çeken Aydem Enerji oransal dağıtım yöntemiyle halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arz başvurusu onaylanan Aydem Enerji halka arz izahnamesi yayınlandı.

Aydem Enerji halka arz izahnamesinde yer alan bilgiye göre firmanın çıkarılmış sermayesinin 700.000.000 TL'den 705.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 105.000.000 TL nominal değerli 105.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 110.000.000 TL nominal değerli 110.000.000 adet B grubu pay halka arz edilecek.

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, mevcut ortaklardan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet B grubu ve toplamda halka arz edilecek payların %18,18'ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanıyor.

AYDEM ENERJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Aydem Enerji halka arzı için talep toplama 19-20-21-22 Nisan olarak belirlendi.

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI

Aydem Enerji Halka Arz Fiyat Aralığı 8,50 - 9,90 TL olarak duyuruldu.

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ BORSA KODU

Aydem Enerji halka arz işlemlerinde kullanılacak olan borsa kodu AYDEM’dir.

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BNKADAN YAPILACAK?