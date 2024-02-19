Aydın Ayaydın: Yağmaya karşı görünüp yağmalatana geçit yok

Seçim çalışmalarına Bodrum’da devam eden AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın bir gazetecinin sorusu üzerine kıyıları işgal eden kaçak tesislerle ilgili sert bir açıklama yaptı.

Başta Bodrum olmak üzere, Marmaris, Datça ve Fethiye gibi ilçelerde kıyıları işgal eden tesislere kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade eden Ayaydın, “Bu konuda son derece netim. Hep söylediğim gibi kıyılar hepimizin ve bu gerçeği kimse değiştiremez. Hatta her gittiğim yerde halkı denizle buluşturacağımı söylüyorum. Bu vaadim aslında çok şey anlatıyor. Biz gelince bütüncül imar planları çıkarılacak, her şey şeffaf ve hesap verilebilir olacak” diye konuştu.

Rakiplerinin vatandaşı “Gelecekler ormanlarımızı kıyılarımızı yağmalayacaklar” diye korkutmaya çalıştıklarını ifade eden Ayaydın, “Lafa geldi mi mangalda kül bırakmayanların icraatları ile tam tersi bir tavır içinde olduklarını bu kıyıları kaçağa göz yumarak cehenneme çevirdiklerini sağır sultan bile biliyor, duyuyor, görüyor. Hal böyleyken bizim gelerek bu işleri organize edeceğimizi söylemeleri en trajikomik kısmı” dedi.

Aydın Ayaydın bir vatandaşın “Hadi bizi bu pisliğe rezilliğe alıştırdılar. Ancak misafirlerimiz geldiği zaman utanıyoruz. Hele hele yabancı turistlere karşı mahcubuz. Adam gelmiş dünyanın bir ucundan duş alamıyor. Elektrikler sürekli kesiliyor. Yollar çukurdan geçilmiyor. Kanalizasyonlar sokağa oradan da denize akıyor. Türkiye’yi harika tanıtıyoruz” serzenişini de dinledikten sonra şunları söyledi:

“Hiç merak etmeyin, büyük bir ihmalkarlık olduğunun farkındayız. Yolları onaracağız. Onarım işleri de öyle haftalar, aylar boyunca sürerek esnafımızı, oturanları mağdur etmeyecek. Musluklardan 365 gün su akmasını sağlayacak yatırımları hayata geçireceğiz. Elektrik konusunda AYDEM’in sözleşmesinden doğan taahhütlerini yerine getirmesinin takipçisi olacağız. Yağmur yağdığında yolları sel basmasını önleyecek altyapı çalışmalarını hızla hayata geçireceğiz. Pis suların denize akmasına ve denizlerimizi kirletmesine göz yummayacağız. En önemlisi de Bodrum’un trafik çilesine son vereceğiz. Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki yükü alacak yeni çevre yoluyla, sadece burayı değil. Bu caddeye açılan tüm ara yolları da rahatlatacağız.”