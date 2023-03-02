"BÜTÜN YÖNETMENLER GİBİ İSTEDİĞİ FİLMİ ÇEKEMEDEN GİTTİ"



Yönetmen Atalay Taşdiken de Aydın Bağardı'nın hep gülümseyen, hayata pozitif bakan, umudunu hiç yitirmeyen biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



Ahirete göçen neredeyse bütün yönetmenler gibi istediği filmi çekemeden gitti. Hepimizin kaderi böyle olacak. Onunla çok tatlı anılar yaşadık. Bir keresinde ekonomik koşullar yüzünden klip çekiyordu. Türk sanat müziği solisti bir hanımefendinin klibini çekmişti, bizim stüdyoda kurgusunu yapıyordu. Çok derli toplu, güzel bir klip çekmişti. Klibin solisti kadın klibi izleyince beğenmediğini ve kendisini kilolu gösterdiğini söylemişti. Aydın'ı o zaman çok çaresiz görmüştüm. Yapacak bir şeyi yoktu bu hassasiyete karşı. O zaman rahmetli babam da stüdyodaydı. O kadına, 'Bu yaşıma kadar böyle güzel bir ses dinlememiştim, günlerdir kurgu yapılırken gelip dinliyorum. Sizi izliyorum, bu zamana kadar tanıyamamışım, hayıflanıyorum' dedi. Kadın birkaç dakika sonra yumuşadı ve klibi kabul etti. Bu olay üzerine Aydın, babamın büyük bir fanatiği olmuştu. İkisi de rahmetli oldu. İnşallah bir yerlerde onlar yine sohbet ediyorlardır. Allah mekanlarını cennet etsin.