Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Bağardı için AKM'de tören

Aralarında 'Ölürayak' ve 'Tek Başına'nın bulunduğu birçok dizinin yönetmen koltuğuna oturan ve 64 yaşında hayatını kaybeden Aydın Bağardı için tören yapıldı

ABONE OL
AA
  • Aydın Bağardı için AKM'de tören! Vefat etmişti - Magazin haberleri

    Böbrek yetmezliği sebebiyle 27 Şubat'ta hayatını kaybeden Aydın Bağardı'nın Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda yapılan anma törenine sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.

    Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde Bağardı'nın dizi ve filmlerinden sahneler de gösterildi.
  • Aydın Bağardı için AKM'de tören! Vefat etmişti - Magazin haberleri

    "ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

    Anma töreninde konuşan Aydın Bağardı'nın kuzeni Gönül Uygur, çocukluk yıllarını birlikte geçirdiklerini belirterek, "Çocukken yaz tatillerini Bilecik'te geçirirdi. O yıllarda kazanması zor olan Eskişehir Maarif Koleji'ni yüksek başarısıyla kazandı. Lisede okurken hafta sonları Eskişehir'den Bilecik'e gelir birlikte oynardık. Kardeş çocuğundan çok kardeş gibiydik" dedi.

    Vefatının bütün aileyi derinden sarstığını ifade eden Uygur, "Çok dürüst ve düzgün bir karakteri kaybettik. Aile olarak fikrine ve aklına danıştığımız biriydi. Hepimiz için çözümler üreticiydi. Çok üzgünüm, onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
  • Aydın Bağardı için AKM'de tören! Vefat etmişti - Magazin haberleri

    "BÜTÜN YÖNETMENLER GİBİ İSTEDİĞİ FİLMİ ÇEKEMEDEN GİTTİ"

    Yönetmen Atalay Taşdiken de Aydın Bağardı'nın hep gülümseyen, hayata pozitif bakan, umudunu hiç yitirmeyen biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    Ahirete göçen neredeyse bütün yönetmenler gibi istediği filmi çekemeden gitti. Hepimizin kaderi böyle olacak. Onunla çok tatlı anılar yaşadık. Bir keresinde ekonomik koşullar yüzünden klip çekiyordu. Türk sanat müziği solisti bir hanımefendinin klibini çekmişti, bizim stüdyoda kurgusunu yapıyordu. Çok derli toplu, güzel bir klip çekmişti. Klibin solisti kadın klibi izleyince beğenmediğini ve kendisini kilolu gösterdiğini söylemişti. Aydın'ı o zaman çok çaresiz görmüştüm. Yapacak bir şeyi yoktu bu hassasiyete karşı. O zaman rahmetli babam da stüdyodaydı. O kadına, 'Bu yaşıma kadar böyle güzel bir ses dinlememiştim, günlerdir kurgu yapılırken gelip dinliyorum. Sizi izliyorum, bu zamana kadar tanıyamamışım, hayıflanıyorum' dedi. Kadın birkaç dakika sonra yumuşadı ve klibi kabul etti. Bu olay üzerine Aydın, babamın büyük bir fanatiği olmuştu. İkisi de rahmetli oldu. İnşallah bir yerlerde onlar yine sohbet ediyorlardır. Allah mekanlarını cennet etsin.
  • Aydın Bağardı için AKM'de tören! Vefat etmişti - Magazin haberleri

    Yönetmen Nazif Tunç ise Bağardı'nın herkese iyilikle yaklaşmasını bilen, genç sinemacılara destek olmayı vazife edinmiş bir yönetmen olduğunu söyledi.

    Bağardı'nın çok güzel filmlere imza attığına dikkati çeken Tunç, "Yönetmenler özellikle setlerde biraz sert olurlar. Aydın'ın da soyadı 'Bağardı' idi ama çok yumuşak bir adamdı. Bir gün kendisine soyadıyla ilgili latife ettiğimde benim soyadım 'Bağardı' değil 'Bağ ardı' demişti. 2013-2014 senesinde sinema desteklerinde beraber çalıştık. Neredeyse projesi olup da ilk filmini yapmak isteyen kim varsa koşulsuz şartsız onlara kanat olmakla ilgili bir çabası vardı" ifadelerini kullandı.
  • Aydın Bağardı için AKM'de tören! Vefat etmişti - Magazin haberleri

    Usta yönetmen, Bilecik Merkez Şerifpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakip, Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
  • Aydın Bağardı için AKM'de tören! Vefat etmişti - Magazin haberleri

    AYDIN BAĞARDI HAKKINDA

    Sinemacılığa TRT yapımlarında yardımcı yönetmenlikle başlayan Aydın Bağardı, 'Tohum ve Toprak', 'Kartallar Yüksek Uçar' ve 'Dudaktan Kalbe' gibi dizilerde yönetmen yardımcısı olarak görev yapmıştı.
  • Aydın Bağardı için AKM'de tören! Vefat etmişti - Magazin haberleri

    Yönetmenliğe 1991 yapımı 'Ölürayak' filmiyle adım atan Bağardı, çok sayıda dizi, televizyon filmi ve belgesele de imza atmıştı.

    Aydın Bağardı, en son 2017'de yayınlanan 'Osmanlı'dan Günümüze Hamallar' belgeselinin yapımcılığı ile yönetmenliğini üstlenmişti.

    Fotoğraflar: AA, İHA

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.