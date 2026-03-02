Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da av tüfeği ateş aldı; 15 yaşındaki çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Aydın'da av tüfeği ateş aldı; 15 yaşındaki çocuk öldü

        Aydın Söke'de av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü, 2 arkadaşı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 07:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Av tüfeği ateş aldı; 15 yaşındaki çocuk öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi sakinleri, meydanda Serhat Budak'ın (15) av tüfeğiyle yaralandığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili Budak'ın arkadaşları K.Ç. (17) ve H.Ü'yü (18) gözaltına aldı. Üç arkadaşın, boş olduğunu düşündükleri av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş aldığı ve saçmaların Budak'ın vücudunun farklı yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnu'nda maç izleyen taraftar gol sırasında bayıldı: Sevindik düştük bayıldık

        ZEYTİNBURNU'nda bir kafede Galatasaray - Juventus maçını izleyen bir taraftar Galatasaray gol atınca sevinçten bayıldı. Taraftara yanındaki arkadaşları ve kafede bulunan bir sağlık çalışanı müdahale etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.   Olay, 25 Şubat Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında M...
        #Aydın
        #haberler
        #Söke
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi