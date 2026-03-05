Aydın'da emekli öğretmen hayatını kaybetti

İHA'daki habere göre; Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve önceki dönem Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın’ın eniştesi, emekli öğretmen Akın Güner vefat etti.

Bozdoğan’da uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden Güner’in vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Akın Güner’in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Bozdoğan Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.