        Aydın'da emekli öğretmen hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Aydın'da emekli öğretmen hayatını kaybetti

        Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve önceki dönem Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın'ın eniştesi, emekli öğretmen Akın Güner, hayatını kaybetti

        Giriş: 05.03.2026 - 12:54
        Emekli öğretmen hayatını kaybetti

        İHA'daki habere göre; Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve önceki dönem Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın’ın eniştesi, emekli öğretmen Akın Güner vefat etti.

        Bozdoğan’da uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden Güner’in vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Akın Güner’in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Bozdoğan Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

        Ana Haber Bülteni - 3 Mart 2026 (Tel Aviv'de Bugün Neler Yaşandı?)

        Savaşın 4. gününde yoğun saldırı. İran'ın kritik heyetine saldırı iddiası. Tel Aviv'de bugün neler yaşandı? İran sınırında yoğunluk var mı? Savaşın kaderini ne belirleyecek? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

