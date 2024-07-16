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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da evinde yalnız yaşayan gazi ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Aydın'da evinde yalnız yaşayan gazi ölü bulundu

        Aydın Nazilli'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 69 yaşındaki gazi Hayati Uğursoy, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 02:06 Güncelleme: 16.07.2024 - 02:07
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        Evinde yalnız yaşayan gazi ölü bulundu
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan gazi Hayati Uğursoy (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Olay, dün Şirinevler Mahallesi 230 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, 4 gündür Gazi Hayati Uğursoy'dan haber alamayan komşuları, apartmandaki kokudan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Uğursoy'un dairesine girdi. DHA'nın haberine göre; eve giren ekipler, Uğursoy'un cansız bedeni ile karşılaştı.

        Uğursoy'un ölüm haberini alan yakınları, olay yerine geldi. Uğursoy'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #Aydın
        #haberler
        #Nazilli
        #Son dakika haberler
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