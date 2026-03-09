Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da kontrolden çıkan otomobil ağaçlığa daldı: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Aydın'da kontrolden çıkan otomobil ağaçlığa daldı: 2 ölü, 1 yaralı

        Aydın'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlığa daldı. Kazada araçta bulunan Ahmet Demir ile eşi Fikriye Demir hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 09:13
        Evli çifti ayıran kaza
        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarptığı kazada Moğolistan uyruklu sürücü Gambat Tumennasan ağır yaralanırken, yanında bulunan Ahmet Demir (66) ve eşi Fikriye Demir (66) hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL AĞAÇLIĞA DALDI

        DHA'nın haberine göre kaza, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana geldi. Bozdoğan'dan Kemer Barajı yönüne giden Gambat Tumennasan yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki ağaçlığa daldı.

        EVLİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

        Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Tumennasan araçta sıkışarak yaralanırken, yanındaki Ahmet Demir ve eşi Fikriye Demir ise hayatını kaybetti.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

        Otomobil sürücüsü Tumennasan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YARALININ DURUMU AĞIR

        Durumu ağır olan Moğolistan uyruklu Tumennasan, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Jandarmanın olay yerindeki gerekli incelemelerinin ardından Ahmet ve Fikriye Demir'in cenazeleri ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

