Aydın'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Giriş: 30.03.2026 - 12:41
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
M.A'nın kullandığı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Nazilli-Bozdoğan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde karşı yönden gelen Halil Lalecioğlu (65) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada ağır yaralanan Lalecioğlu, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüs şoförü gözaltına alındı.
