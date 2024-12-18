Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Aydın'da otomobilin çarptığı iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı - Güncel haberler

        Otomobilin çarptığı iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 01:10 Güncelleme: 18.12.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada iki kardeşten biri öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        F.Y'nin kullandığı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunun İsabeyli Mahallesi mevkiinde yola çıkan Hüsnü Küçükoğlu (43) ile kardeşi Hasan Küçükoğlu'na (42) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle iki kardeş yola savrulduğu kaza sebebiyle olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüsnü Küçükoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kardeş Hasan Küçükoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü F.Y. gözaltına alındı.

        Hüsnü Küçükoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Otomobilin kardeşlere çarpma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Görüntülerde, iki kardeşin kaldırımdan kara yoluna doğru gittiği, Hüsnü Küçükoğlu'nun Hasan Küçükoğlu'nun kolundan tuttuğu esnada otomobilin kardeşlere çarptığı anlar yer aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Aydın
        #aydın haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok
        Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yücel, Beşiktaş'a gelen teklifi açıkladı!
        Yücel, Beşiktaş'a gelen teklifi açıkladı!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Putin: Kendilerini tanrının temsilcisi sanıyorlar
        Putin: Kendilerini tanrının temsilcisi sanıyorlar
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Ukrayna suikastı üstlendi
        Ukrayna suikastı üstlendi
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
        Su tankeri sürücüsü 15 yaşındaki Asel'e çarpıp kaçtı! O anlar anbean kaydedildi
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        16. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        Netanyahu Suriye'den görüntü verdi
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?