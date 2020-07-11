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HaberlerGündem3. SayfaAydın'da trafik kazası: 2'si bebek 4 yaralı - HABERLER
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Aydın'da trafik kazası: 2'si bebek 4 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si bebek 4 kişi yaralandı

aydın trafik kazası
AA

Aydın Kuşadası'nda Mehmet Ferit Karamercan (43) yönetimindeki 34 CIA 03 plakalı otomobil, Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, karşı istikametten gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Uğurcan Özdemir'in (25) kullandığı 09 KR 409 plakalı otomobil ile yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda çarpıştı.

Kazada, sürücü Karamercan'ın yanı sıra eşi Kevser Karamercan (33),ikiz çocukları Ahmet Kayra ve Alya Mina Karamercan (1) yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, diğer otomobilin sürücüsü Özdemir ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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