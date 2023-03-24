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Aydın - İzmir arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Aydın - İzmir arası kaç saat?

Ülkemizin gözde tatil beldelerinden biri olan İzmir ile Aydın şehri arasında yoğun bir trafik akışı vardır. Bu trafik akışının yegâne sebeplerinden biri de Aydın şehrinin turizm açısından gelişmiş olmasıdır. Turizmin yanı sıra iş ya da eğitim yönüyle de seyahatler gerçekleştirilmektedir.

Aydın İzmir Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Aydın İzmir Arası Kaç Saat?
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Aydın İzmir Arası Kaç Km?

İki şehir de Ege Bölgesi’nde önemli turizm merkezleridir. Bu şehirler her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarından biridir. Yolculuk hazırlığı yapan kişiler tarafından Aydın ile İzmir arasının kaç kilometre olduğu merak edilen konular arasındadır. Kilometreye hesaplaması varış saatini tahmin etmemize de yardımcı olur. İki şehir arası 112 kilometredir.

Aydın İzmir Arası Kaç Saat?

Aydın İzmir arasının kaç saat olduğu kullandığınız vasıtaya göre farklılık göstermektedir. Otobüsler belirli hız aralıklarında yolculuk imkânı sunduğundan dolayı araçlara oranla yol daha uzun sürmektedir. İki şehir arasındaki seyahat araçla 1 saat 12 dakikada tamamlanmaktadır. Otobüsle ise yolculuk 1 saat 30 dakika kadar sürmektedir. Aydın ilimizde sivillere uçuş imkânı tanıyan havalimanı bulunmadığından dolayı aktarmasız olarak İzmir’e ulaşım sağlanmamaktadır. Aktarmalı olarak gerçekleşen uçuşlar da aktarmaya bağlı olarak 4 saatten 10 saate kadar uzamaktadır.

İzmir Aydın Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İzmir Aydın arası seyahat planlamasında tercih edilebilecek en uygun seçenek araçla ulaşımdır. Çünkü iki şehirde birbirlerine oldukça yakın mesafede olup aktarmasız bir uçuş planına sahip değildir. Otobüsler yerleşim yerlerinde durduklarından dolayı araçla seyahat bölgeye daha kısa sürede ulaşmanıza olanak tanır. İzmir Aydın arası arabayla 1 saat 12 dakika kadar sürmektedir.

İzmir Aydın Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında hizmet sağlayan birçok otobüs firması bulunmaktadır. Bu otobüs firmaları şunlardır: Metro Turizm, Pamukkale Turizm, Isparta Petrol Turizm ve Varan Turizm’dir. Otobüs firmasına göre yol güzergâhları farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple her firmanın kendince belirlediği kalkış ve varış saatleri vardır. İzmir ile Aydın arası otobüs yolculuğu ortalama 1 saat 30 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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