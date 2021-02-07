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Avcılar'da akılalmaz olay: Aydınlatma direğini merdiven gibi kullandı!

İstanbul Avcılar'da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. İlçede, 3 katlı bir binanın ilk katındaki eve, aydınlatma direğini merdiven gibi kullanarak çıkan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

Aydınlatma direğini merdiven gibi kullandı! - Haberler
Aydınlatma direğini merdiven gibi kullandı!
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DHA

Olay, 3 Şubat Çarşamba saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın önüne gelen kişi, sokakta bulunan aydınlatma direğini merdiven gibi kullanarak, ilk katta bulunan dairenin balkonuna çıktı.

DHA'nın haberine göre, eve giren şüpheli evde bulunan cep telefonu, bilgisayar gibi eşyaları aldıktan sonra tekrar aydınlatma direğini kullanarak aşağıya indi.

Sabah uyandığında evdeki eşyalarını göremeyen Erhan Yılmaz ve ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kameralarını taradıktan sonra hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları ise karşı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere hırsızın daire tırmanışı, içeri girişi ve çıkışı yansıdı.

"BU DİREĞİN BURADA SIKINTI YARATTIĞI BELLİ"

Direği kullanarak dairelerinde 3'üncü kez hırsız girdiğini söyleyen Erhan Yılmaz ise, "Sabaha yakın, buradan geliyor, dolaşıyor, uğraşıyor en son merdiven olarak bu direği kullanıyor. Buradan çıkıyor 2'nci kata çıkıyor. Oradan eve giriyor sonra anne ve babamın telefonlarını, kardeşimin bilgisayarını, halıları atıyor.

Bir yarım saat kadar içeride bekliyor. Ondan sonra da çıkıp gidiyor. Biz gereken yerlere müracaat ettik. Bu direğin burada sıkıntı yarattığı belli. Bu bir olmuyor iki olmuyor 3 kez oluyor. 3 kez oldu ama polis geldi, parmak izi aldı ama ortada bir şey yok. Endişeliyiz. Annemiz babamız burada kalıyor. O konuda çok sıkıntılıyız." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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