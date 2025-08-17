AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama: 17 Ağustos Pazar İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul’da 17 Ağustos 2025 Pazar günü elektrik kesintileri gündemde. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın yaptığı duyurulara göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrikler farklı saat aralıklarında kesilecek. Vatandaşlar ise kesintilerin ne zaman sona ereceğini sorguluyor. İşte detaylar!