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Aygaz ve United Enterprises Bangladeş’in Aygaz'ı için son imzayı attı

Aygaz, Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere eşit yönetim esaslarına dayalı bir Ortak Girişim Şirketi kurulması ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla, United LPG Ltd. hisselerin yüzde 50’sinin 50.000.000 Taka (yaklaşık 605.000 USD) bedel karşılığında satın alınması sürecini tamamlayarak, United Enterprises & Co.Ltd. (‘United Enterprises’) ile Ortaklık Sözleşmesi’ni imzaladı.  Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, törende yaptığı konuşmada, “Bu yıl Aygaz’ın 60. yılını kutluyoruz. Sektöre hizmet verdiğimiz köklü tecrübemizle yılın ilk ayında hayata geçirdiğimiz bu ortaklık bizler için heyecan ve gurur verici. Bu adım Aygaz’ın en önemli kilometre taşlarından biri olacak” dedi. United Enterprises Grup Başkanı ve CEO’su Moinuddin Hasan Rashid ise, “Bu ortaklığın Bangladeş ve kardeş ülke Türkiye için yeni bir yatırımlar döneminin başlangıcı olacağına inanıyoruz” diye konuştu

Aygaz ve United Enterprises Bangladeş’in Aygaz'ı için son imzayı attı
HABERTURK.COM

LPG şirketi Aygaz, uluslararası büyüme stratejisi kapsamındaki atılımlarını sürdürüyor. Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin en büyük şirketlerinden United Enterprises & Co. Ltd. ile birlikte 2019 yılında başlayan süreci, 20 Ocak’ta Başkent Dakka’da düzenlenen imza töreniyle tamamlayan Aygaz, dünya evsel LPG tüketiminde en yüksek paya ve büyüme trendine sahip Asya pazarı için ilk adımı atmış oldu. Hisse devir işlemlerinin tamamlanmasıyla, eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık sağlandı.

Aygaz, yurt dışında büyüme stratejisi çerçevesinde dünya evsel LPG tüketiminin de en büyük paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya pazarına açıldı. Aygaz, Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere eşit yönetim esaslarına dayalı bir Ortak Girişim Şirketi kurulması ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla, United LPG Ltd. hisselerin % 50’sinin 50.000.000 Taka (yaklaşık 605.000 USD) bedel karşılığında satın alınması sürecini tamamlayarak, United Enterprises & Co. Ltd. (‘United Enterprises’) ile Ortaklık Sözleşmesi’ni imzaladı. 20 Ocak 2021 tarihinde, United Enterprises’ın Bangladeş’in başkenti Dakka’daki merkez ofisindeki törene, T.C Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Aygaz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Dizemen, United Enterprises Grup Başkanı ve CEO’su Moinuddin Hasan Rashid ve United Enterprises Direktörü Nasiruddin Akhter Rashid katıldı.

"AYGAZ 60'INCI YILINDA ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI DAHA EKLİYOR"

Aygaz ve United Enterprises ortaklığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, şunları söyledi: “Aygaz olarak uluslararası büyüme stratejilerimiz kapsamındaki atılımlarımızı sürdürüyoruz. Londra şubemizin açılmasından sonra Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin en büyük şirketlerinden United Enterprises’la Ortaklık Sözleşmesi’ni bugün imzalamış bulunuyoruz. Bu yıl Aygaz’ın 60. yılını kutluyoruz. Sektöre hizmet verdiğimiz köklü tecrübemizle yılın ilk ayında hayata geçirdiğimiz bu ortaklık bizler için heyecan ve gurur verici. Kurulduğumuz ilk günden bu yana ülkemiz LPG sektöründe liderliği elimizde bulunduruyoruz. Bugün atmış olduğumuz imzayla da Asya pazarına girmiş olmanın heyecanını yaşıyor ve Bangladeş’in önümüzdeki yıllarda hem ekonomik hem de LPG sektöründeki büyüme hızını sürdüreceğine inanıyoruz. Bangladeş’in en büyük şirketlerinden biri olan United Enterprises ile kurduğumuz bu ortaklık ile biz de sektörümüzün gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye ve Bangladeş arasındaki ilişkiler, güçlü tarihi ve kültürel köklere sahip. Türkiye ile yakın bağları olan bu ülkeye yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu vurgulamak isterim. Aygaz'ın LPG bilgi birikimi ve United Enterprises’ın ülkedeki tecrübesi ile projemizin hedeflerine hızla ulaşacağına inancım tam. Bu adım Aygaz’ın 60’ıncı yılında en önemli kilometre taşlarından biri olacak. Ortak girişimimizin Bangladeş halkı ve ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmasını umuyoruz.”

United Enterprises Grup Başkanı ve CEO’su Moinuddin Hasan Rashid de törende yaptığı konuşmada, “ Bu ortaklığın Bangladeş ve kardeş ülke Türkiye için yeni bir yatırımlar döneminin başlangıcı olacağına inanıyoruz” dedi.

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