Ayhan Bora Kaplan davasında 3 emniyetçi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Habertürk'ten Yunus Emre Aytekin'in haberine göre Ayhan Bora Kaplan davasındaki M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin soruşturma nedeniyle açığa alınan ve geçen hafta göreve iade edilen Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, savcılık talimatıyla öğle saatlerinde gözaltına alınmıştı. Savcı tarafından sorgulanan üç isim,, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.