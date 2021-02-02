Ayhan Şensoy: Okan Buruk Türk teknik direktörlerin kaderini değiştirebilir

Türk futbolunda günübirlik düşünen yöneticilere birçok teknik direktör de eşlik ettiği için futbolun kalitesini konuşamaz olduk. Zirve yarışı vermeyen takımlar genelde kaybetmemeye oynuyor. Bu da teknik direktörlerin eleştirilmesine neden oluyor. Sevgili Uğur Meleke bunu beraberliğe galibiyet ödülünün yarısının verilmesine bağlıyor. Sezon ilk yarısında oynanan her bir maçta 101 kez oyun durdu. Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Halil Umut Meler 26'ncı dakikaya kadar faul çalmadı. İki takımda sahaya oynamak için çıktığında hakemin de işi kolaylaşıyor.

Türk teknik direktörler genelde konforuna düşkün. Avrupa'nın 5 büyük liginin dışından gelen tekliflere kapalılar. Birçoğu yabancı dil bilmiyor. Teklif edilen ücretler de Türkiye'nin altında. Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman gibi isimler vaktinde gelen fırsatları değerlendirmedi. Ancak şampiyon yaptığı Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk yeni bir sayfa açabilir. 47 yaşındaki teknik adam İtalyan ve Alman takımlarının takip ettiği bir isim. İngilizce ve İtalyanca bilmesi artıları olarak dikkat çekiyor. Fatih Terim bırakmadığı sürece Galatasaray'ın başına geçmesi zor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a yakın zamanda gitmesi pek mümkün görünmüyor. Eminim Anadolu takımlarından iyi teklifler alacaktır. Geleceği konusunda vereceği kararın yeni nesil Türk teknik direktörler içinde etkili olacağı düşüncesindeyim. Okan Buruk'a en uygun ligin Almanya Bundesliga olacağını düşünüyorum. Bundesliga Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde yaş ortalaması en düşük teknik direktörlere sahip. Yaş ortalaması 47.94 olan Bundesliga'da 33 ila 46 yaş arasında 9 teknik direktör görev yapıyor. Almanya'nın başarılı antrenör eğitim sisteminden gelen isimlerden çok şey öğrenebilir. Uluslararası Arena'da başarılı bir Türk teknik direktör olarak yoluna devam edebilir. Önünde çok iyi bir fırsat var. Erol Bulut, Sergen Yalçın, Ömer Erdoğan ve Şenol Can gibi meslektaşlarına yol açabilir.