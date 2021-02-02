Ayhan Şensoy: Okan Buruk Türk teknik direktörlerin kaderini değiştirebilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Ayhan Şensoy: Okan Buruk Türk teknik direktörlerin kaderini değiştirebilir

Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy, Başakşehir'le yolları ayrılan Okan Buruk'un İtalya ve Almanya'dan bazı kulüplerin takibinde olduğunu ve Buruk'un, Türk teknik direktörlerin kaderini değiştirebileceğini yazdı

Ayhan Şensoy: Okan Buruk Türk teknik direktörlerin kaderini değiştirebilir

Türk futbolunda günübirlik düşünen yöneticilere birçok teknik direktör de eşlik ettiği için futbolun kalitesini konuşamaz olduk. Zirve yarışı vermeyen takımlar genelde kaybetmemeye oynuyor. Bu da teknik direktörlerin eleştirilmesine neden oluyor. Sevgili Uğur Meleke bunu beraberliğe galibiyet ödülünün yarısının verilmesine bağlıyor. Sezon ilk yarısında oynanan her bir maçta 101 kez oyun durdu. Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Halil Umut Meler 26'ncı dakikaya kadar faul çalmadı. İki takımda sahaya oynamak için çıktığında hakemin de işi kolaylaşıyor.

Türk teknik direktörler genelde konforuna düşkün. Avrupa'nın 5 büyük liginin dışından gelen tekliflere kapalılar. Birçoğu yabancı dil bilmiyor. Teklif edilen ücretler de Türkiye'nin altında. Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman gibi isimler vaktinde gelen fırsatları değerlendirmedi. Ancak şampiyon yaptığı Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk yeni bir sayfa açabilir. 47 yaşındaki teknik adam İtalyan ve Alman takımlarının takip ettiği bir isim. İngilizce ve İtalyanca bilmesi artıları olarak dikkat çekiyor. Fatih Terim bırakmadığı sürece Galatasaray'ın başına geçmesi zor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a yakın zamanda gitmesi pek mümkün görünmüyor. Eminim Anadolu takımlarından iyi teklifler alacaktır. Geleceği konusunda vereceği kararın yeni nesil Türk teknik direktörler içinde etkili olacağı düşüncesindeyim. Okan Buruk'a en uygun ligin Almanya Bundesliga olacağını düşünüyorum. Bundesliga Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde yaş ortalaması en düşük teknik direktörlere sahip. Yaş ortalaması 47.94 olan Bundesliga'da 33 ila 46 yaş arasında 9 teknik direktör görev yapıyor. Almanya'nın başarılı antrenör eğitim sisteminden gelen isimlerden çok şey öğrenebilir. Uluslararası Arena'da başarılı bir Türk teknik direktör olarak yoluna devam edebilir. Önünde çok iyi bir fırsat var. Erol Bulut, Sergen Yalçın, Ömer Erdoğan ve Şenol Can gibi meslektaşlarına yol açabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika transfer haberleri: Ozan Kabak, Liverpool'a transfer oldu!
FUTBOLOzan Kabak, Liverpool'da!
Fenerbahçe'nin devre arası transfer raporu
FUTBOLTransferde şov yaptı!
Mesut kadroda mı? Son dakika: Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOLMesut heyecanı!
İrfan Can savaşı! Son dakika perde arkası: Terim Gedson'u bitirdi!
FUTBOLGedson'u Terim bitirdi!
Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? Son dakika ilk 11'ler'de sürpriz
FUTBOLTerim'den Kerem sürprizi!
Erencan Yardımcı'nın 4,2 milyon TL'ye Eyüpspor'a transfer olması gündeme oturdu!
FUTBOLErencan Yardımcı gündeme oturdu!
"Ara transfer" dönemi hareketli geçti
FUTBOL"Ara transfer" dönemi hareketli geçti
Tyler Boyd, Sivas’a geldi
FUTBOLTyler Boyd, Sivas’a geldi
Balıkesirspor, yeni teknik direktör Yusuf Şimşek ile çıkış peşinde
FUTBOLBalıkesirspor, Şimşek ile çıkış peşinde
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Fenerbahçeli yöneticileri kabul etti
FUTBOLHatay Valisi Doğan, Fenerbahçeli yöneticileri kabul ...